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19 февраля, источник: БЕЛТА

В Мозыре спасатели вытащили руку мальчика из батареи

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре спасатели вытащили руку ребенка из батареи. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.

Спасатели Мозырского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о необходимости оказания помощи ребенку, рука которого застряла в чугунном радиаторе отопления. Оказалось, что мальчик 2009 года рождения, ученик 3-го класса, играя возле чугунного радиатора отопления, случайно засунул руку между секциями радиатора, и она застряла.

Работники МЧС вытащили руку мальчика из батареи. Состояние ребенка удовлетворительное, в госпитализации не нуждается.

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