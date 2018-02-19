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19 февраля, источник: ИА Башинформ

Летом столицу Башкирии украсят более 260 тысяч цветов

УФА, 19 фев 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. В 2018 году цветоводы столицы Башкирии планируют вырастить 261 тысячу штук рассады однолетних цветов, которые летом украсят городские клумбы в парках, скверах и на улицах. В частности, коммунальщики посадят 80 тысяч петуний, 15 тысяч бархатцев и 14 тысяч цинерарии.

Источник: Башинформ

«Высадка петуний и бархатцев на цветники осуществляется уже цветущими, в канун празднования Дня Победы 9 мая. Первая посадка начинается 6—7 мая на объектах, где традиционно проводят праздничные мероприятия — в Парке Победы, сквере 112 кавалерийской дивизии, парке Ленина», — рассказал начальник отдела лесного хозяйства, благоустройства и лесопарковых работ «Горзеленхоза» Максим Щербаков.

В этом году жителей Уфы и гостей столицы порадуют новыми схемами посадки цветов. Отметим, что в «Цветах Башкирии» запланировали посеять около миллиона рассады цветов 40 наименований.

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