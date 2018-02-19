Летом столицу Башкирии украсят более 260 тысяч цветов
УФА, 19 фев 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. В 2018 году цветоводы столицы Башкирии планируют вырастить 261 тысячу штук рассады однолетних цветов, которые летом украсят городские клумбы в парках, скверах и на улицах. В частности, коммунальщики посадят 80 тысяч петуний, 15 тысяч бархатцев и 14 тысяч цинерарии.
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