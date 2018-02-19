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19 февраля, источник: Uzdaily.uz

В селе Гойбу открыли частный детский сад

На сегодняшний день в Хорезмской области действуют 249 дошкольных образовательных учреждений, 5 из которых являются негосударственными. В данном регионе охват детей в дошкольные образовательные учреждения составляет всего лишь 26,6 процентов.

Источник: Uzdaily.uz

В частности, в целях организации краткосрочных групп в дошкольных образовательных учреждениях, обновления материально-технической базы, повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров, достижения качества образования осуществляется системная работа.

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Кроме того, в имеющихся 17 специализированных дошкольных образовательных учреждениях проводятся оздоровительные, коррекционно-реабилитационные мероприятия с детьми с ограниченными потребностями.

Надо отметить, что дошкольное образовательное учреждение № 25 Ширинтой, введенное в эксплуатацию в махалле Туркманлик села Гойбу Ургенчского района является логическим продолжением реформ, осуществляемых в сфере дошкольного образования.

В новом здании созданы все условия для образования и воспитания ребятишек на основе современных стандартов. Оно располагает светлыми и просторными комнатами, оснащенными необходимым инвентарем. В настоящее время в 6 группах воспитываются 120 детей.

Регулярно проводится кружковая работа по изучению русского и английского языков, а также функционируют спортивные кружки.

К тому же, с учетом предложений местных жителей, в дошкольном образовательном учреждении были открыты еще 2 краткосрочные группы, в которых обучаются около 50 ребят.

Данное учреждение возведено за счет инвестиционных средств в размере 2 млрд. 565 млн сум.

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