В селе Гойбу открыли частный детский сад

Источник: Uzdaily.uz

В частности, в целях организации краткосрочных групп в дошкольных образовательных учреждениях, обновления материально-технической базы, повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров, достижения качества образования осуществляется системная работа.

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Кроме того, в имеющихся 17 специализированных дошкольных образовательных учреждениях проводятся оздоровительные, коррекционно-реабилитационные мероприятия с детьми с ограниченными потребностями.

Надо отметить, что дошкольное образовательное учреждение № 25 Ширинтой, введенное в эксплуатацию в махалле Туркманлик села Гойбу Ургенчского района является логическим продолжением реформ, осуществляемых в сфере дошкольного образования.

В новом здании созданы все условия для образования и воспитания ребятишек на основе современных стандартов. Оно располагает светлыми и просторными комнатами, оснащенными необходимым инвентарем. В настоящее время в 6 группах воспитываются 120 детей.

Регулярно проводится кружковая работа по изучению русского и английского языков, а также функционируют спортивные кружки.

К тому же, с учетом предложений местных жителей, в дошкольном образовательном учреждении были открыты еще 2 краткосрочные группы, в которых обучаются около 50 ребят.