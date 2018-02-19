Трамп занял последнее место в историческом рейтинге президентов США

Источник: AP 2018

Специалисты Хьюстонского университета и Университета Бойсе (Айдахо) провели ежегодный опрос, на который ответили 170 действующих экспертов, являющихся членами президентской секции Американской ассоциации политических наук. Их просили ранжировать всех глав государства по шкале от 0 до 100, оценив величие президентов в истории.

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Авраам Линкольн возглавил список со средним рейтингом в 95,03 из 100, за ним следовал первый глава государства Джордж Вашингтон с 92,59 баллами из 100, следом шли Франклин Делано Рузвельт, Теодор Рузвельт, Томас Джефферсон, Гарри Труман, Дуайт Эйзенхауэр. Распределение первых семи мест не изменилось с 2014 года, когда впервые был проведен соответствующий опрос. На восьмом месте оказался Барак Обама со средним рейтингом в 71 балл, поднявшись на 10 мест с момента прошлого опроса.

Трамп оказался на последнем месте со средними 12,34 баллами из 100. Трамп существенно отстал даже от тех президентов, чья деятельность традиционно оценивается историками в негативном ключе, включая Джеймса Бьюкенена, Уильяма Генри Гаррисона и Франклина Пирса.