На стенах вуза Казани появилось пятиметровое граффити, призывающее идти на выборы

Его создали активисты ОНФ, братья-художники из Абакана Игорь и Денис Федосенко. Арт-объекты они создают в рамках всероссийской акции. Казань стала девятым из 15 городов.

— Мы хотели обратить внимание людей к теме патриотизма, и нам пришла идея с рисунками и короткими патриотическими подписями к ним. Мы приезжаем в город и общаемся с местными жителями, ищем, где будем рисовать. Тогда и приходит окончательный вариант идеи, — говорит Денис Федосенко.

А так как Казань — признанная столица студенчества, художники решили, что и объект должен соответствовать духу молодежи.

— Мы были очень рады, когда к нам обратились студенты КИУ. Голос молодежи — это голос России! — считает Денис Федосенко.