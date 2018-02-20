На стенах вуза Казани появилось пятиметровое граффити, призывающее идти на выборы
В Казани на стенах инновационного университета имени Тимирясова (КИУ) появилось пятиметровое граффити, которое призывает голосовать на выборах Президента страны.
В Казани на стенах инновационного университета имени Тимирясова (КИУ) появилось пятиметровое граффити, которое призывает голосовать на выборах Президента страны.
Его создали активисты ОНФ,
— Мы хотели обратить внимание людей к теме патриотизма, и нам пришла идея с рисунками и короткими патриотическими подписями к ним. Мы приезжаем в город и общаемся с местными жителями, ищем, где будем рисовать. Тогда и приходит окончательный вариант идеи, — говорит Денис Федосенко.
А так как Казань — признанная столица студенчества, художники решили, что и объект должен соответствовать духу молодежи.
— Мы были очень рады, когда к нам обратились студенты КИУ. Голос молодежи — это голос России! — считает Денис Федосенко.
Отметим, места для выполнения своих работ у художников разные. Например, в Новосибирске украсили стены ипподрома, в Ижевске разрисовали троллейбус.
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