Вода, крахмал и консерванты. Результаты экспертизы зерненого творога
Эксперты изучили семь образцов зерненого творога, модного среди сторонников ЗОЖ, но как и менее «здоровые продуты» подверженного ухищрениям на производстве и нарушениям в составе.
Эксперты изучили семь образцов зерненого творога, модного среди сторонников ЗОЖ, но как и менее «здоровые продуты» подверженного ухищрениям на производстве и нарушениям в составе.
Зерненый творог обожают все, кто следит за своим весом и старается вести здоровый образ жизни. Но польза от него будет лишь в случае, если он сделан качественно. Есть ли, собственно, эта самая польза, выясняли эксперты Союза потребителей «Росконтроль».
Первая проблема — консерванты
Сразу стоит оговориться, что в маркировке двух образцов — «Домик в деревне» и «Простоквашино» — отмечено, что творожный продукт, а не зерненый творог. А значит, требования к такому товару не столь строги, как к творогу, и позволяют производителю использовать в составе любые немолочные компоненты и различные пищевые добавки. Правда, из «необычных» ингредиентов в этих образцах есть только консервант сорбат калия, и производители честно написали об этом на упаковке.
А вот в маркировке творога «Милава», «Залесский фермер» и «Избенка» ни слова про консерванты нет. Но в них была найдена сорбиновая кислота (сорбат), причем в 2-х последних образцах в количестве, близком к границе норматива. Это является серьезным нарушением технического регламента.
Кстати, все проверенные товары имели разный срок годности. Самый длинный у «Савушкина» — 26 дней. И все же производителю удалось обойтись без консервантов. А вот у «Избенки» самый короткий — 3 дня, но в нём
Накрахмаленное удовольствие
Еще одно нарушение, распространенное среди производителей «молочки», — добавление в нее стабилизаторов, например, крахмала и каррагинана. На этот раз стабилизатор был найден только у одно образца — «Залесский продукт». Им был крахмал.
«В микроскопическом препарате всех образцов определена микрофлора характерная для творожной закваски, однако в образце “Залесский фермер” ее развитие слабое. Это не нарушение, однако такой образец будет более подвержен гнилостной порче, чем образцы с хорошим развитием молочнокислой микрофлоры», — поясняет главный эксперт «Росконтроль» Светлана Димитриева.
Каша на воде
Но радоваться сразу не стоит: в некоторых образцах были выявлены отклонения показателей пищевой ценности большинства образцов от заявленных производителем.
Также в «Карате» и в «Савушкином» содержание жира немного меньше указанного в маркировке (на полпроцента).
Больше всего белка в твороге из «Избенки», а самый жирный — «Залесский творог» — 8, 5% вместо 5%.
Кроме того, во всех образцах кроме «Залесского творога» и «Избенки» содержание влаги больше, чем рекомендует ГОСТ. Рекордное число в «Карате» — 82,96%.
Не могли пройти мимо эксперты и органолептических показателей: вкус и запах, консистенция, внешний вид и цвет. Безупречным признан только один образец — бренда «Домик в деревне».
К вкусу всех остальных товаров были различные замечания. У «Савушкина» кисловатый запах, у «Карата» — дрожжевой, «Милава» имеет горький привкус, а «Избенка» дрожжевой запах и вкус.
Результаты экспертизы зернистого творога
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