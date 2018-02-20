Вода, крахмал и консерванты. Результаты экспертизы зерненого творога

Источник: РИА "Новости"

Зерненый творог обожают все, кто следит за своим весом и старается вести здоровый образ жизни. Но польза от него будет лишь в случае, если он сделан качественно. Есть ли, собственно, эта самая польза, выясняли эксперты Союза потребителей «Росконтроль».

Были проверены семь образцов творога жирностью от 4 до 7% брендов: «Простоквашино», «Залесский фермер», «Милава», «Савушкин», «Избенка», «Карат» и «Домик в деревне».

Первая проблема — консерванты

Сразу стоит оговориться, что в маркировке двух образцов — «Домик в деревне» и «Простоквашино» — отмечено, что творожный продукт, а не зерненый творог. А значит, требования к такому товару не столь строги, как к творогу, и позволяют производителю использовать в составе любые немолочные компоненты и различные пищевые добавки. Правда, из «необычных» ингредиентов в этих образцах есть только консервант сорбат калия, и производители честно написали об этом на упаковке.

А вот в маркировке творога «Милава», «Залесский фермер» и «Избенка» ни слова про консерванты нет. Но в них была найдена сорбиновая кислота (сорбат), причем в 2-х последних образцах в количестве, близком к границе норматива. Это является серьезным нарушением технического регламента.

Отсутствуют консерванты только у двоих — твороге «Савушкин» и «Карат».

Кстати, все проверенные товары имели разный срок годности. Самый длинный у «Савушкина» — 26 дней. И все же производителю удалось обойтись без консервантов. А вот у «Избенки» самый короткий — 3 дня, но в нём почему-то была сорбиновая кислота.

Накрахмаленное удовольствие

Еще одно нарушение, распространенное среди производителей «молочки», — добавление в нее стабилизаторов, например, крахмала и каррагинана. На этот раз стабилизатор был найден только у одно образца — «Залесский продукт». Им был крахмал.

А вот патогенных бактерий, плесеней, дрожжей и антибиотиков не обнаружено ни в одном твороге.

«В микроскопическом препарате всех образцов определена микрофлора характерная для творожной закваски, однако в образце “Залесский фермер” ее развитие слабое. Это не нарушение, однако такой образец будет более подвержен гнилостной порче, чем образцы с хорошим развитием молочнокислой микрофлоры», — поясняет главный эксперт «Росконтроль» Светлана Димитриева.

Каша на воде

Но радоваться сразу не стоит: в некоторых образцах были выявлены отклонения показателей пищевой ценности большинства образцов от заявленных производителем.

Так, в творожном продукте «Домик в деревне» и в твороге «Карат» фактическая массовая доля белка меньше на треть.

Также в «Карате» и в «Савушкином» содержание жира немного меньше указанного в маркировке (на полпроцента).

Больше всего белка в твороге из «Избенки», а самый жирный — «Залесский творог» — 8, 5% вместо 5%.

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Кроме того, во всех образцах кроме «Залесского творога» и «Избенки» содержание влаги больше, чем рекомендует ГОСТ. Рекордное число в «Карате» — 82,96%.

Не могли пройти мимо эксперты и органолептических показателей: вкус и запах, консистенция, внешний вид и цвет. Безупречным признан только один образец — бренда «Домик в деревне».

К вкусу всех остальных товаров были различные замечания. У «Савушкина» кисловатый запах, у «Карата» — дрожжевой, «Милава» имеет горький привкус, а «Избенка» дрожжевой запах и вкус.

Результаты экспертизы зернистого творога