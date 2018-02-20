Жителей Владивостока отучат от плохих слов
Фасады зданий и подпорные стены очищают от неуместных надписей.
Фасады зданий и подпорные стены очищают от неуместных надписей.
Мэрия Владивостока уберёт плохие слова и неуместные надписи с фасадов зданий. Сотрудники администрации уже приступили к их ликвидации, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Сотрудники
Как рассказала начальник организационного отдела АТУ Фрунзенского района Светлана Вильгерман, всю информацию, полученную во время ежедневных обходов территорий, сотрудники оперативно обрабатывают. За каждым нарушением закрепляется ответственное лицо, которое обязано следить за его устранение. Для этого представители управлений всех районов активно взаимодействуют с собственниками зданий и управляющими компаниями.
К слову, за последние дни надписи и граффити исчезли на улице 1-й Морской, 20, Алеутской, 29, и Светланской, 20.
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