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12:09 (мск), источник: Восток Медиа

Жителей Владивостока отучат от плохих слов

Фасады зданий и подпорные стены очищают от неуместных надписей.

Мэрия Владивостока уберёт плохие слова и неуместные надписи с фасадов зданий. Сотрудники администрации уже приступили к их ликвидации, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сотрудники административно-территориальных управлений всех пяти районов Владивостока взяли на особый контроль наведение чистоты и порядка в городе. Во время специальных рейдов они отмечают течи, свалки мусора, незаконные рекламные вывески и другие нарушения. Особое внимание уделяется граффити на фасадах зданий, остановочных комплексах и других городских объектах.

В мэрии пояснили, что удалять граффити и надписи обязаны собственники зданий и сооружений. Надписи на муниципальных объектах убирают или закрашивают специалисты городского предприятия «Содержание городских территорий».

Как рассказала начальник организационного отдела АТУ Фрунзенского района Светлана Вильгерман, всю информацию, полученную во время ежедневных обходов территорий, сотрудники оперативно обрабатывают. За каждым нарушением закрепляется ответственное лицо, которое обязано следить за его устранение. Для этого представители управлений всех районов активно взаимодействуют с собственниками зданий и управляющими компаниями.

К слову, за последние дни надписи и граффити исчезли на улице 1-й Морской, 20, Алеутской, 29, и Светланской, 20.

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