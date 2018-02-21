Жить в Коломне — ходить по музеям и не ездить в Москву

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Город музеев Коломна в 2016 году стал самым гостеприимным в Подмосковье и борется за право войти в список городов малого Золотого кольца России. Он славится Коломенским кремлем, монастырями, пастилой и калачами. В прошлом веке здесь жили Веничка Ерофеев и Борис Пильняк, а сегодня в музей «Арткоммуналка» приезжают художники и писатели современного искусства. 27-летняя Елизавета, которая живет в Коломне всю жизнь, рассказала РИАМО о плюсах и минусах жизни в туристическом центре Подмосковья.

Город, из которого не хочется уезжать

Я родилась в Коломне, здесь училась в школе и в Московском областном социально-гуманитарном институте (МГОСГИ) по специальности «сервис и туризм».

После окончания ВУЗа я, как и многие мои одногруппники, никуда не уехала. Зачем? Туризм и у нас хорошо развивается.

Сейчас я живу здесь со своей семьей — мужем и ребенком, у меня интересная работа, и я вряд ли когда-нибудь захочу переехать.

Коломна — один из самых древних и красивых городов Московской области с 800-летней историей. В прошлом году мы отмечали юбилей — 840 лет.

В 2007 году в Коломне масштабно праздновали Дни славянской письменности и культуры. При подготовке к празднику было отреставрировано 13 храмов. С этого времени власти стали уделять огромное внимание старой части города и восстанавливать объекты исторического, культурного и архитектурного наследия. В Коломне их более 400!

В 2013 году главная достопримечательность города — Коломенский кремль — победил в конкурсе «Россия 10». С этого момента все больше людей хотят посмотреть на один из символов России и приезжают в Коломну. Помимо кремля, людей привлекают церкви и монастыри, построенные в период с 14-го по 19 век. Ну и, конечно, необычные музеи.

Новые типы музеев

Источник: РИАМО, Николай Корешков

Визитной карточкой нашего города стал «Музей забытого вкуса. Коломенская пастила», который представляет новый тип музея, сохраняющий нечто эфемерное и ускользающее — вкусы, запахи, культуру бытования, манеру говорить.

Также любимыми музеями у гостей города стали «Калачная», «Арткоммуналка», мануфактура «Душистыя радости», где посетители могут на себе ощутить культуру и традиции тех времен, эпоху которых они представляют.

Из новых проектов 2017-го года — музей «Коломенский патефон». Как и «Арткоммуналка», которая связана с Веничкой Ерофеевым, и «Калачная», где готовят калачи по средневековым рецептам, музей патефона появился в Коломне неслучайно. Именно в нашем городе в 1933 году возникла новая отрасль промышленности — основали патефонный завод союзного значения. Его проектная мощность составляла 250 тысяч патефонов в год. Патефоны из Коломны не уступали продукции других граммофонных заводов страны.

Сейчас в городе насчитывается около 20 музеев, и их количество с каждым годом растет. Это позволяет гордиться городом и людьми, которые к нему неравнодушны.

«Ока ломана»

Источник: Фотобанк МО, Александр Кожохин

Я считаю, что больше всего повезло людям, которые живут на территории Коломенского кремля и Посада. Я живу в центре Коломны. Вокруг — красота, колокольный звон, тишина, размеренный ритм жизни и даже как будто совсем другая эпоха.

В современной части города из окон уже видны высотные строения, дороги и торговые центры.

Красивый вид из окон на реку Оку открывается у жителей молодого района Колычево и пригорода Щурова. По одной из версий, город получил свое название именно из-за реки Оки, потому что здесь «Ока ломана», это созвучно слову — Коломна.

Хорошо жить и в районе Парка Мира: летом у них есть возможность покататься на аттракционах, насладиться прохладой у большого фонтана. По московским меркам, это не проблема и для жителей других районов, так как до парка добраться можно за 10−20 минут практически из любой точки города.

Зимой в парке проложена лыжная трасса и заливают каток. И если на лыжах можно покататься только здесь, то катки заливают еще на стадионах «Авангард» и «Труд». Хотя мы, коломенцы, можем кататься на коньках в любое время года в конькобежном центре «Коломна», где этой зимой проходил чемпионат Европы по конькобежному спорту.

Не ездить в Москву

Источник: Из архива Елизаветы

Коломну хотят включить в список городов малого Золотого кольца России. Сейчас в городе проводят реставрацию и ремонт дворцов культуры. Из Москвы к нам привозят очень много хороших спектаклей с известными актерами.

Нам не нужно никуда ехать, чтобы заниматься футболом или бегом на коньках. В Коломне возрождают хоккей, есть плавание, борьба, разные виды танцев, шахматная школа, судомодельный спорт, легкая атлетика и гимнастика. Также в 2017 открылся областной перинатальный центр.

Мы, наверное, одни из немногих жителей Подмосковья, кто не ездит на работу в Москву.

Среди моих друзей все работают в Коломне. Это не только туризм, но и банковская сфера. У нас есть небольшой завод Henkel, цементный завод Holcim, Коломенский мостотряд, производство елок в селе Пирочи, конструкторское бюро машиностроения (КБМ), дочернее предприятие РДЖ и другие компании.

Поэтому проблемы с транспортом для нас далеки. Те, кто работает в Москве, добираются на машине, автобусе или электричке. В среднем путь до Москвы занимает 1,5−2 часа. С пробками дольше, ну и, плюс метро.

Приличные соседи и неосвещенные улицы

Источник: Фотобанк МО, Александр Кожохин

Практически все мои соседи живут всю жизнь на одном месте. Среди них — рабочий класс и интеллигенция, много преподавателей из МГОСГИ и школьных учителей. Квартиры снимают в основном молодые пары или молодые семьи с детьми.

Не могу сказать, что у нас все в порядке с освещением. Если идти вдоль главной улицы — она отлично освещена, но как только сворачиваешь во дворы — становиться темно и страшно. И так практически во всех коломенских дворах, кроме новостроек. Гастрабайтеры тоже встречаются: они в основном работают обслуживающим персоналом в торговых центрах или на стройках.

У меня маленький ребенок, и я не отпускаю его гулять одного. Соседские дети гуляют во дворе самостоятельно, но им по 10 — 12 лет.

Бочки Диогена и дом Отшельника

Источник: Из архива Елизаветы

Из Коломны очень удобно путешествовать по живописным местам Подмосковья. Ближе всего находятся Луховицы. Недавно мы с семьей открыли для себя центр экотуризма Берхино, который находится в Луховицком районе, что в часе езды от нашего города. На его территории есть гостиничный комплекс, а также обособленные домики — «Бочки Диогена», «дом Отшельника» и двухэтажные коттеджи для тех, кто любит уединенный отдых.

Природа здесь очень красивая. Плюс домики построены из дерева, вся мебель в номерах тоже из дерева и в помещениях стоит обалденный запах дерева.

Сам центр находится через реку Осетр в низине, со всех сторон его окружают большие холмы, покрытые растительностью. Зимой там залиты каток и горка, можно покататься на тюбинге и ледянках.

Модные кафе и мало школ

Источник: РИАМО, Николай Корешков

У нас есть несколько модных кафе, которые очень любят и местные жители, и туристы. Например, литературное кафе «Лажечников», где можно отведать блюда по мотивам известных произведений писателя-романиста, уроженца Коломны Ивана Ивановича Лажечникова и побывать на синематографическом сеансе.

Также летом в самом посещаемом музее города «Коломенская пастила» работает кафе «Вкусные истории», которое по интерьеру напоминает чаепитие у Кэрролла. В меню — «волшебный» чай молодости, десятки видов пастилы, а также три вида тортов.

Конечно, Коломна развивается быстрее многих подмосковных городов. Из-за новостроек и детских площадок в последнее время город сильно разросся.

В городе много торговых центров, супермаркеты, аптеки и маленькие продуктовые магазины есть практически в каждом многоподъездном доме.

В Коломне около 30 школ, но для города с населением более 140 тысяч человек этого недостаточно. Практически все классы переполнены. Также не хватает детских садов и совсем нет ясельных групп.

Зато хорошо развита сфера услуг — маникюр можно сделать где угодно, фитнес-клубы в шаговой доступности.