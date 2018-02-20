Разъярившая Америку певица объяснилась за слишком сексуальное пение гимна
Певица Ферги прокомментировала неоднозначную реакцию на ее исполнение национального гимна США. «Вчера я попробовала
Певица Ферги прокомментировала неоднозначную реакцию на ее исполнение национального гимна США. «Вчера я попробовала
Певица Ферги прокомментировала неоднозначную реакцию на ее исполнение национального гимна США. Ее слова передает TMZ.
«Я всегда с почтением и гордостью относилась к исполнению национального гимна, и вчера я попробовала
Артистка выступила с гимном перед матчем всех звезд НБА 19 февраля. Певица исполнила замедленную версию «Знамени, усыпанного звездами», и многие сочли ее пение слишком сексуальным и не подходящим для гимна США. Ферги, в частности, раскритиковала актриса Лесли Джонс.
Ферги (настоящее имя Стейси Энн Фергюсон) — бывшая участница коллектива Black Eyed Peas.
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