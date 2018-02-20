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12:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Разъярившая Америку певица объяснилась за слишком сексуальное пение гимна

Певица Ферги прокомментировала неоднозначную реакцию на ее исполнение национального гимна США. «Вчера я попробовала что-то новенькое для НБА», — отметила певица. Артистка заявила, что любит рисковать, когда речь идет об искусстве, но ее слишком сексуальное пение получилось не таким, как она планировала.

Певица Ферги прокомментировала неоднозначную реакцию на ее исполнение национального гимна США. Ее слова передает TMZ.

«Я всегда с почтением и гордостью относилась к исполнению национального гимна, и вчера я попробовала что-то новенькое для НБА. В художественном плане я люблю рисковать, но, очевидно, это исполнение получилось не совсем таким, как я планировала», — заявила Ферги.

Артистка выступила с гимном перед матчем всех звезд НБА 19 февраля. Певица исполнила замедленную версию «Знамени, усыпанного звездами», и многие сочли ее пение слишком сексуальным и не подходящим для гимна США. Ферги, в частности, раскритиковала актриса Лесли Джонс.

Ферги (настоящее имя Стейси Энн Фергюсон) — бывшая участница коллектива Black Eyed Peas.

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