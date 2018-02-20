Разъярившая Америку певица объяснилась за слишком сексуальное пение гимна

«Я всегда с почтением и гордостью относилась к исполнению национального гимна, и вчера я попробовала что-то новенькое для НБА. В художественном плане я люблю рисковать, но, очевидно, это исполнение получилось не совсем таким, как я планировала», — заявила Ферги.