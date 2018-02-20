Волгоградцам впервые покажут оружие из арсенала краеведческого музея

Сначала у жителей и гостей города появилась возможность увидеть золото сарматов. Теперь с 22 февраля впервые можно будет познакомиться с коллекцией огнестрельного и холодного оружия XVIII — XX веков «Оружие из арсенала Краеведческого музея».

Старинные пистолеты, ружья и револьверы, сабли и шашки, кинжалы и кортики — каждый экспонат в собрании не просто антиквариат, но еще и произведение искусства. Увидеть их и узнать историю можно будет по предварительной записи (т. (8442) 38−84−39). Из желающих будут формировать небольшие группы.