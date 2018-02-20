Волгоградцам впервые покажут оружие из арсенала краеведческого музея
Волгоградский краеведческий музей продолжает воплощать в жизнь проект «Открытые фонды музея».
Волгоградский краеведческий музей продолжает воплощать в жизнь проект «Открытые фонды музея».
Сначала у жителей и гостей города появилась возможность увидеть золото сарматов. Теперь с 22 февраля впервые можно будет познакомиться с коллекцией огнестрельного и холодного оружия XVIII — XX веков «Оружие из арсенала Краеведческого музея».
Старинные пистолеты, ружья и револьверы, сабли и шашки, кинжалы и кортики — каждый экспонат в собрании не просто антиквариат, но еще и произведение искусства. Увидеть их и узнать историю можно будет по предварительной записи (т. (8442) 38−84−39). Из желающих будут формировать небольшие группы.
Как рассказали «КП-Волгоград» в краеведческом музее, среди экспонатов новой выставки посетители смогут увидеть 12-зарядный многоствольный револьвер Мариэтта, шпагу гражданского ведомства, саблю участника Парада победы 1945 года. Представлена на выставке и катана (длинный японский меч), которую в 1954-м в Харбине подарил нашему земляку
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.