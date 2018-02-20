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12:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградцам впервые покажут оружие из арсенала краеведческого музея

Волгоградский краеведческий музей продолжает воплощать в жизнь проект «Открытые фонды музея».

Сначала у жителей и гостей города появилась возможность увидеть золото сарматов. Теперь с 22 февраля впервые можно будет познакомиться с коллекцией огнестрельного и холодного оружия XVIII — XX веков «Оружие из арсенала Краеведческого музея».

Старинные пистолеты, ружья и револьверы, сабли и шашки, кинжалы и кортики — каждый экспонат в собрании не просто антиквариат, но еще и произведение искусства. Увидеть их и узнать историю можно будет по предварительной записи (т. (8442) 38−84−39). Из желающих будут формировать небольшие группы.

Как рассказали «КП-Волгоград» в краеведческом музее, среди экспонатов новой выставки посетители смогут увидеть 12-зарядный многоствольный револьвер Мариэтта, шпагу гражданского ведомства, саблю участника Парада победы 1945 года. Представлена на выставке и катана (длинный японский меч), которую в 1954-м в Харбине подарил нашему земляку контр-адмиралу Василию Бурханову маршал Василевский.

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