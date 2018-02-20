Семью, в которой при пожаре погибли три ребенка, планируется переселить в новую квартиру

По данным администрации, сейчас четверо детей вместе с мамой находятся в районной больнице, но на днях всех их планируется отправить в кризисный стационар областного центра «Семья». Там они будут жить около месяца после чего заселятся в квартиру в маневренном фонде.

Также в администрации района рассказали, что семья пострадавших в целом «не была отрицательной». Она состояла на учете как находящаяся в сложном социальном положении, в частности из-за большого количества детей, отсутствия стабильной работы у отца.

«Но они всегда были добродушны, открыты. Дети учились в школе, ходили в детский сад, всегда были чистые опрятные. Дети участвовали в праздничных мероприятиях в учебных заведениях», — рассказывают в администрации. — Если социальные службы делали какие-то замечания, то родители всегда шли на контакт, пытались исправить ситуацию.

Расходование социальных пособий, которые являлись основным источником дохода многодетной семьи, контролировалось со стороны администрации сельского поселения. Недавно в квартире был сделан косметический ремонт, куплена новая мебель.

Между тем ранее Следственный комитет РФ сообщал, что оба родителя злоупотребляли спиртным, в связи с чем семья состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних как неблагополучная. Также отмечалось, что в рамках расследования уголовного дела следователи дадут оценку действиям должностных лиц органов ПДН по профилактической работе с семьей.

Напомним, пожар в с. Лозовка, в котором погибли трое детей, произошел поздно вечером 14 февраля. После его ликвидации были обнаружены тела четырехмесячных мальчика и девочки, а также их двухлетнего брата.

В квартире, где произошел пожар, проживала семья, в которой было семеро малолетних детей в возрасте от 4 месяцев до 12 лет.

На допросе у следователя 25-летний отец семейства признался в том, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сам поджег вещи в квартире и убежал.