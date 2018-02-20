Шведскому попрошайке, задержанному с $740 тыс., вернули деньги
Мужчина смог объяснить происхождение денег, сказала прокурор Анна Шёблум.
Мужчина смог объяснить происхождение денег, сказала прокурор Анна Шёблум.
СТОКГОЛЬМ, 20 февраля. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Попрошайке из города Уппсала, задержанному полицией за агрессивное поведение, в то время как в карманах его куртки и сумке было обнаружено 6 млн крон ($742 тыс.) вернули изъятые деньги.
«Он объяснил происхождение денег. Больше мне сказать нечего», — заявила расследовавшая этот инцидент прокурор Анна Шёблум в интервью радиопрограмме P4 Uppland. Мужчина признан невиновным по всем пунктам обвинения, включая попрошайничество, дело в отношении него закрыто.
Полиция задержала 12 февраля попрошайку за то, что он приставал к прохожим, требуя у них деньги на автобусный билет.
Мужчина неоднократно попадал в поле зрения полиции
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