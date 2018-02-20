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12:22 (мск), источник: Prokazan.ru

На улицах Альметьевска заработали камеры с системой распознавания лиц

В Альметьевске в тестовом режиме установили 25 видеокамер с самой быстрой в мире системой распознавания лиц. Об этом сообщается на официальном сайте района.

Отмечается, что алгоритм осуществляет поиск по базе в 1 млрд лиц меньше чем за полсекунды.

 — Система почти мгновенно определяет личность человека, отслеживает маршруты передвижения, устанавливает реальное местонахождение и даже способна определить его эмоциональное состояние, — говорится в сообщении.

В дальнейшем лицевая биометрия может стать универсальным средством идентификации, в том числе используемым при платежных операциях или для доступа к госуслугам.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани на перекрестке улиц Чистопольской и Декабристов напротив Энергоуниверситета появилась камера, фиксирующая три вида нарушений — превышение скорости движения, проезд на «красный» и нежелание водителя пропускать пешехода.

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