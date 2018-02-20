На улицах Альметьевска заработали камеры с системой распознавания лиц

Отмечается, что алгоритм осуществляет поиск по базе в 1 млрд лиц меньше чем за полсекунды.

— Система почти мгновенно определяет личность человека, отслеживает маршруты передвижения, устанавливает реальное местонахождение и даже способна определить его эмоциональное состояние, — говорится в сообщении.

В дальнейшем лицевая биометрия может стать универсальным средством идентификации, в том числе используемым при платежных операциях или для доступа к госуслугам.