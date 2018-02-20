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13:06 (мск), источник: Комсомольская правда

В Симферополе снесут еще 59 деревьев

Спилить их собираются на трех улицах.

В Симферополе в ближайшее время начнется обрезка и снос деревьев на улицах Ялтинская, Мира и Беспалова.

— По улицам Ялтинская и Мира сносу подлежат 14 деревьев, которые создают реальную угрозу безопасности горожан. Также будет произведена санитарно-формовочная обрезка 59 зеленых насаждений и 2150 погонных метров кустарников, — сообщил заместитель главы администрации города Валерий Гуменюк.

Он уточнил, что по всей улице Беспалова, подлежащими сносу признаны 45 деревьев, по 8 будет произведена формовочная и по 25 глубокая обрезка.

Вдоль проезжей части собираются сформировать живую изгородь из волчеягодника обыкновенного.

Напомним, во что превратилась набережная Салгира после обрезки деревьев. Коммунальщики неделями после обрезки не вывозят ветки и бревна.

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