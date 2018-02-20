В Симферополе снесут еще 59 деревьев
Спилить их собираются на трех улицах.
Спилить их собираются на трех улицах.
В Симферополе в ближайшее время начнется обрезка и снос деревьев на улицах Ялтинская, Мира и Беспалова.
— По улицам Ялтинская и Мира сносу подлежат 14 деревьев, которые создают реальную угрозу безопасности горожан. Также будет произведена
Он уточнил, что по всей улице Беспалова, подлежащими сносу признаны 45 деревьев, по 8 будет произведена формовочная и по 25 глубокая обрезка.
Вдоль проезжей части собираются сформировать живую изгородь из волчеягодника обыкновенного.
Напомним, во что превратилась набережная Салгира после обрезки деревьев. Коммунальщики неделями после обрезки не вывозят ветки и бревна.
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