В Симферополе снесут еще 59 деревьев

В Симферополе в ближайшее время начнется обрезка и снос деревьев на улицах Ялтинская, Мира и Беспалова.

— По улицам Ялтинская и Мира сносу подлежат 14 деревьев, которые создают реальную угрозу безопасности горожан. Также будет произведена санитарно-формовочная обрезка 59 зеленых насаждений и 2150 погонных метров кустарников, — сообщил заместитель главы администрации города Валерий Гуменюк.

Он уточнил, что по всей улице Беспалова, подлежащими сносу признаны 45 деревьев, по 8 будет произведена формовочная и по 25 глубокая обрезка.

Вдоль проезжей части собираются сформировать живую изгородь из волчеягодника обыкновенного.