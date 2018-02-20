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11:53 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму учительница выиграла суд с Пенсионным фондом

Симферопольский педагог добилась досрочной пенсии.

Жительница столицы региона пожаловалась в прокуратуру на Пенсионный фонд, который отказал ей в досрочной пенсии.

Прокуратура Центрального района г. Симферополя провела проверку по обращению.

— Заявительница, больше 25 лет проработавшая в Симферопольском лицее искусств, обратилась в Управление пенсионного фонда РФ в городе Симферополе с заявлением о назначении досрочной пенсии по старости в связи с осуществлением педагогической деятельности в учреждениях для детей, — сообщает пресс-служба прокуратуры РК. — Однако ей в этом было отказано.

Учительнице просто-напросто не засчитали в стаж учебные отпуска и курсы повышения квалификации.

Прокурор района обратился с иском в суд об обязании Управления ПФ произвести перерасчет периода трудового стажа. Суд поддержал исковые требования прокурора — фонд обязан включить в стаж педагогу спорный период!

Прокуратура контролирует исполнение судебного решения.

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