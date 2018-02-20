В Крыму учительница выиграла суд с Пенсионным фондом
Симферопольский педагог добилась досрочной пенсии.
Симферопольский педагог добилась досрочной пенсии.
Жительница столицы региона пожаловалась в прокуратуру на Пенсионный фонд, который отказал ей в досрочной пенсии.
Прокуратура Центрального района г. Симферополя провела проверку по обращению.
— Заявительница, больше 25 лет проработавшая в Симферопольском лицее искусств, обратилась в Управление пенсионного фонда РФ в городе Симферополе с заявлением о назначении досрочной пенсии по старости в связи с осуществлением педагогической деятельности в учреждениях для детей, — сообщает
Учительнице
Прокурор района обратился с иском в суд об обязании Управления ПФ произвести перерасчет периода трудового стажа. Суд поддержал исковые требования прокурора — фонд обязан включить в стаж педагогу спорный период!
Прокуратура контролирует исполнение судебного решения.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.