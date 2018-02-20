В Крыму учительница выиграла суд с Пенсионным фондом

— Заявительница, больше 25 лет проработавшая в Симферопольском лицее искусств, обратилась в Управление пенсионного фонда РФ в городе Симферополе с заявлением о назначении досрочной пенсии по старости в связи с осуществлением педагогической деятельности в учреждениях для детей, — сообщает пресс-служба прокуратуры РК. — Однако ей в этом было отказано.