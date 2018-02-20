В стенах ВолгГМУ открылся пункт продажи транспортных карт

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, студенты и преподаватели смогут приобретать карты и пополнять их, не выходя из вуза.

Напомним, что ранее подобные пункты были открыты в ВолгГТУ, ВолГАУ и ВолГУ. Отметим, что в техническом университете «Волну» могут купить не только студенты этого вуза, но и учащиеся ВГСПУ и волгоградского филиала РАНХиГС при Президенте РФ.

Пункты продаж карт во всех учебных заведениях работают с 20 числа текущего месяца по 10 число следующего месяца с 10:00 до 16:00 по будням.