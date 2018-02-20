В стенах ВолгГМУ открылся пункт продажи транспортных карт
Очередной пункт распространения транспортной карты «Волна» открылся 20 февраля в стенах волгоградского медицинского университета.
Очередной пункт распространения транспортной карты «Волна» открылся 20 февраля в стенах волгоградского медицинского университета.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, студенты и преподаватели смогут приобретать карты и пополнять их, не выходя из вуза.
Напомним, что ранее подобные пункты были открыты в ВолгГТУ, ВолГАУ и ВолГУ. Отметим, что в техническом университете «Волну» могут купить не только студенты этого вуза, но и учащиеся ВГСПУ и волгоградского филиала РАНХиГС при Президенте РФ.
Пункты продаж карт во всех учебных заведениях работают с 20 числа текущего месяца по 10 число следующего месяца с 10:00 до 16:00 по будням.
Добавим, что на сегодняшний день студенческими электронными проездными пользуются 10 500 человек.
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