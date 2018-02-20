Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
МОК мог допустить ошибку при взятии допинг-пробы у Крушельницкого
Врач рассказала, как не навредить себе в пост
Трогательное видео Марии Кожевниковой со старшим сыном умилило соцсети
«Звук падающих челюстей»: западные СМИ о спортсменке РФ
В продаже появится Барби в образе Лары Крофт
Запоздалое раскаяние: Брейвик хочет изменить прошлое Террорист из Норвегии Андерс Брейвик впервые раскаялся в убийстве 77 человек
Джоли, Лоуренс и Боня на церемонии вручения премии BAFTA 2018
Елена Яковлева ответила на вопрос о продолжении «Каменской»
Крыша автостоянки рухнула на машины под тяжестью снега (видео)
Что подарить на 23 февраля: список желаний
По всему фронту идут жестокие бои, ВСУ наступают - Иванов
Глава Якутии о слухе о дебоше на борту «Аэрофлота»
Любовь Толкалина снялась обнаженной на пляже
Кейт Миддлтон и Наоми Кэмпбелл блистали на приеме в Лондоне
В России может резко сократиться количество аптек
Любопытные факты об оргазме из разных стран мира
Гудбай, зеленая бумажка: дедолларизация банков РФ почти завершена
Удар по Прибалтике: РФ обзаведется новым портом
Фоторепортажи
12SpaceX запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
9В Луизиане отметили Марди Гра
12:27 (мск), источник: АиФ Волгоград

В стенах ВолгГМУ открылся пункт продажи транспортных карт

Очередной пункт распространения транспортной карты «Волна» открылся 20 февраля в стенах волгоградского медицинского университета.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, студенты и преподаватели смогут приобретать карты и пополнять их, не выходя из вуза.

Напомним, что ранее подобные пункты были открыты в ВолгГТУ, ВолГАУ и ВолГУ. Отметим, что в техническом университете «Волну» могут купить не только студенты этого вуза, но и учащиеся ВГСПУ и волгоградского филиала РАНХиГС при Президенте РФ.

Пункты продаж карт во всех учебных заведениях работают с 20 числа текущего месяца по 10 число следующего месяца с 10:00 до 16:00 по будням.

Добавим, что на сегодняшний день студенческими электронными проездными пользуются 10 500 человек.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Обувь на платформе и пьяная массовка. Как снимали фильм «Движение вверх»
СМИ: Суровикин может возглавить российские войска в Сирии
Еще одного российского олимпийца решили обвинить в допинге
Американец предложил отстранить российского хоккеиста от ОИ
Вода, крахмал и консерванты: экспертиза зерненого творога
Как упали доходы: что может себе сейчас позволить россиянин
Что делают и сколько зарабатывают вторые пилоты самолетов
Россия стала крупнейшим торговым партнером Украины в 2017 году
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Судьи, вы слепы и глухи. Вы, а не Катя Боброва Российская пара довела зал до слез, но осталась без медалей
Авто
Что купить за миллион? Выбираем среди легковых моделей Какие седаны, универсалы и хэтчи можно купить за эту сумму сегодня?
Hi-Tech
Марсоход Opportunity сделал первое «селфи» за 14 лет работы на Марсе Ровер-ветеран сделал первую в жизни фотографию самого себя
Кино
Екатерина Андреева перестала вести «Время» на «Первом канале» Ведущую программы с 1997 года заменил Кирилл Клейменов, заместитель гендиректора «Первого канала»
Недвижимость
Как стройка Серного моста сделала невыносимой жизнь петербуржцев
Президенту РФ направлена петиция против сноса телебашни в Екатеринбурге
Необычный «зеленый» небоскреб построят в Сингапуре
Федор Смолов промахнулся на 200 миллионов
Леди
Как выглядят и чем занимаются солистки группы «Тату» сегодня Сегодняшняя именинница Юля Волкова по-прежнему остается в памяти народной «черненькой» из группы «Тату»
Дети
Что подарить мальчику на 23 Февраля: 10 оригинальных идей Мама не будет мамой, если не заморочится и не подарит крутую вещь – с любовью и верой в своего сына
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь