До 18 градусов мороза и снег ожидаются в Беларуси 21 февраля

До 18 градусов мороза и снег ожидаются в Беларуси 21 февраля

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 18 градусов мороза и снег ожидаются в Беларуси 21 февраля. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.