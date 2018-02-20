Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
МОК мог допустить ошибку при взятии допинг-пробы у Крушельницкого
Любопытные факты об оргазме из разных стран мира
6-летняя дочка Укупника открыла дома "СПА-салон"
Киев отреагировал на желание Минска ввести миротворцев Донбасс
Любовь Толкалина снялась обнаженной на пляже
Минюст США обнаружил россиян, «влиявших» на президентские выборы США впервые выдвинули официальные обвинения против 13 россиян и трех российских организаций
Джоли, Лоуренс и Боня на церемонии вручения премии BAFTA 2018
Елена Яковлева ответила на вопрос о продолжении «Каменской»
Крыша автостоянки рухнула на машины под тяжестью снега (видео)
Что подарить на 23 февраля: список желаний
Белоруссия обратилась к РФ с призывом по Донбассу - СМИ
По всему фронту идут бои, ВСУ наступают - Иванов
Любовь Толкалина снялась обнаженной на пляже
Кейт Миддлтон и Наоми Кэмпбелл блистали на приеме в Лондоне
Ученые выяснили, почему мерзнут руки
Умению сворачивать язык в трубочку нашли новое объяснение
Гудбай, зеленая бумажка: дедолларизация банков РФ почти завершена
Удар по Прибалтике: РФ обзаведется новым портом
Фоторепортажи
12SpaceX запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
9В Луизиане отметили Марди Гра
11:53 (мск), источник: Восток Медиа

Пост принял: генконсул США во Владивостоке перешёл на воду и кофе

ГМайкл Кийс совмещает телесное очищение с чтением книги «Путешествие Пилигрима».

Источник: Восток Медиа

Для православных верующих после Масленицы наступили 40 дней Великого поста. В этот период человеку запрещается употреблять в пищу любые продукты животного происхождения, чтобы очистить своё тело и дух от всего негативного. К слову, в России не все верующие придерживаются такого правила, тем не менее, генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс всё же решил попоститься. Таким образом дипломат подтвердил свои намерения, о которых объявлял ранее на пресс-конференции.

Как сообщили сегодня РИА «Восток-Медиа» в отделе по связям с общественностью Генерального консульства США во Владивостоке, Кийс действительно начал соблюдать пост в соответствии с христианской традицией: «В частности, генконсул пьёт только воду и кофе, а также воздерживается от употребления мясных и молочных продуктов. В качестве духовной составляющей он читает знаменитую книгу Джона Баньяна “Путешествие Пилигрима”, которая считается одной из важнейших книг английской духовной литературы».

Генеральный консул также отмечает, что традиции американских христиан близки традициям русской православной церкви, включая великий пост, который соблюдают многие американцы. К слову, пост в США завершается празднованием Пасхи, как и в России.

Ранее Майкл Кийс уже удивлял жителей края — например, в январе сам решил иокунуться в иордани на Крещение Господне. Причём пригласил с собой сына и других граждан Соединённых Штатов, пребывающих во Владивостоке.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Пост принял: генконсул США во Владивостоке перешёл на воду и кофе
Хабаровскому краю выделят миллионы на демонтаж хлорного цеха
СМИ: Суровикин может возглавить российские войска в Сирии
Еще одного российского олимпийца решили обвинить в допинге
Вода, крахмал и консерванты: экспертиза зерненого творога
Американец предложил отстранить российского хоккеиста от ОИ
Россия стала крупнейшим торговым партнером Украины в 2017 году
Как упали доходы: что может себе сейчас позволить россиянин
Что делают и сколько зарабатывают вторые пилоты самолетов
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Судьи, вы слепы и глухи. Вы, а не Катя Боброва Российская пара довела зал до слез, но осталась без медалей
Авто
Что купить за миллион? Выбираем среди легковых моделей Какие седаны, универсалы и хэтчи можно купить за эту сумму сегодня?
Hi-Tech
Марсоход Opportunity сделал первое «селфи» за 14 лет работы на Марсе Ровер-ветеран сделал первую в жизни фотографию самого себя
Кино
Екатерина Андреева перестала вести «Время» на «Первом канале» Ведущую программы с 1997 года заменил Кирилл Клейменов, заместитель гендиректора «Первого канала»
Недвижимость
Как москвичи борются с сосульками
Президенту РФ направлена петиция против сноса телебашни в Екатеринбурге
Необычный «зеленый» небоскреб построят в Сингапуре
Местоположение строителей будут отслеживать по датчику
Леди
Как выглядят и чем занимаются солистки группы «Тату» сегодня Сегодняшняя именинница Юля Волкова по-прежнему остается в памяти народной «черненькой» из группы «Тату»
Дети
Что подарить мальчику на 23 Февраля: 10 оригинальных идей Мама не будет мамой, если не заморочится и не подарит крутую вещь – с любовью и верой в своего сына
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь