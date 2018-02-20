Пост принял: генконсул США во Владивостоке перешёл на воду и кофе

Источник: Восток Медиа

Для православных верующих после Масленицы наступили 40 дней Великого поста. В этот период человеку запрещается употреблять в пищу любые продукты животного происхождения, чтобы очистить своё тело и дух от всего негативного. К слову, в России не все верующие придерживаются такого правила, тем не менее, генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс всё же решил попоститься. Таким образом дипломат подтвердил свои намерения, о которых объявлял ранее на пресс-конференции.

Как сообщили сегодня РИА «Восток-Медиа» в отделе по связям с общественностью Генерального консульства США во Владивостоке, Кийс действительно начал соблюдать пост в соответствии с христианской традицией: «В частности, генконсул пьёт только воду и кофе, а также воздерживается от употребления мясных и молочных продуктов. В качестве духовной составляющей он читает знаменитую книгу Джона Баньяна “Путешествие Пилигрима”, которая считается одной из важнейших книг английской духовной литературы».

Генеральный консул также отмечает, что традиции американских христиан близки традициям русской православной церкви, включая великий пост, который соблюдают многие американцы. К слову, пост в США завершается празднованием Пасхи, как и в России.