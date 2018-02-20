23 февраля в Тольятти в Парке истории техники пройдут «Мужские игры»
В День защитника Отечества, 23 февраля, в Парковый комплекс истории техники (Тольятти) состоится «Мужские Игры 2018».
В День защитника Отечества, 23 февраля, в Парковый комплекс истории техники (Тольятти) состоится «Мужские Игры 2018».
В программе праздника конкурсы и состязания с призами и подарками, демонстрация боевой выучки и навыков бойцов армейского спецназа, богатырские забавы «Ставропольской богатырской заставы»: фехтование на протектированном оружии, стрельба из лука, метание топорцов и сулиц, бои на мешках и плюхах, зимний картинг на гоночной трассе Парка.
Участники игр смогут посетить лазертаг и страйкбольные тир, увидеть модели
Начало мероприятия в 12 часов.
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