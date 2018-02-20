23 февраля в Тольятти в Парке истории техники пройдут «Мужские игры»

В программе праздника конкурсы и состязания с призами и подарками, демонстрация боевой выучки и навыков бойцов армейского спецназа, богатырские забавы «Ставропольской богатырской заставы»: фехтование на протектированном оружии, стрельба из лука, метание топорцов и сулиц, бои на мешках и плюхах, зимний картинг на гоночной трассе Парка.