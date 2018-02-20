Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названа лучшая актриса из лучших актрис
Любопытные факты об оргазме из разных стран мира
Дочь Филиппа Киркорова хочет стать олимпийской чемпионкой
Роскачество объяснило появление на полках магазинов «неконьяка»
СМИ: На жену Аршавина завели уголовное дело
Летов умер у тебя на глазахОн убил в себе государство, попал в психушку и стал героем. 10 лет назад в своем родном Омске скончался Егор Летов
МОК мог допустить ошибку при взятии допинг-пробы у Крушельницкого
Западные СМИ в недоумении от РФ на ОИ в Пхёнчхане
Крыша автостоянки рухнула на машины под тяжестью снега (видео)
Что подарить на 23 февраля: список желаний
Белоруссия обратилась к РФ с призывом по Донбассу - СМИ
По всему фронту идут бои, ВСУ наступают - Иванов
Любовь Толкалина снялась обнаженной на пляже
Кейт Миддлтон и Наоми Кэмпбелл блистали на приеме в Лондоне
В России может резко сократиться количество аптек
Любопытные факты об оргазме из разных стран мира
Гудбай, зеленая бумажка: дедолларизация банков РФ почти завершена
Удар по Прибалтике: РФ обзаведется новым портом
Фоторепортажи
32Ситуация на месте крушения Ан-148
40Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане
13:07 (мск), источник: Volga News

23 февраля в Тольятти в Парке истории техники пройдут «Мужские игры»

В День защитника Отечества, 23 февраля, в Парковый комплекс истории техники (Тольятти) состоится «Мужские Игры 2018».

В программе праздника конкурсы и состязания с призами и подарками, демонстрация боевой выучки и навыков бойцов армейского спецназа, богатырские забавы «Ставропольской богатырской заставы»: фехтование на протектированном оружии, стрельба из лука, метание топорцов и сулиц, бои на мешках и плюхах, зимний картинг на гоночной трассе Парка.

Участники игр смогут посетить лазертаг и страйкбольные тир, увидеть модели автомобилей-внедорожников и танковый биатлон на моделях танков Второй Мировой войны.

Начало мероприятия в 12 часов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Прокурором Самары назначен Никита Зубко
СМИ: Суровикин может возглавить российские войска в Сирии
Как правильно списать все свои долги по кредитам
Еще одного российского олимпийца обвинили в применении допинга
Американец предложил отстранить российского хоккеиста от ОИ
Вода, крахмал и консерванты: экспертиза зерненого творога
Как упали доходы: что может себе сейчас позволить россиянин
Что делают и сколько зарабатывают вторые пилоты самолетов
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Судьи, вы слепы и глухи. Вы, а не Катя Боброва Российская пара довела зал до слез, но осталась без медалей
Авто
Что купить за миллион? Выбираем среди легковых моделей Какие седаны, универсалы и хэтчи можно купить за эту сумму сегодня?
Hi-Tech
Марсоход Opportunity сделал первое «селфи» за 14 лет работы на Марсе Ровер-ветеран сделал первую в жизни фотографию самого себя
Кино
Андреева перестала вести московское «Время» на «Первом» Ведущую программы заменил Кирилл Клейменов, заместитель гендиректора «Первого канала»
Недвижимость
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Страшные и красивые: Петербуржцы публикуют фото сосулек
Пермские общественники предложили властям переименовать улицы, носящие имена революционеров-террористов
Леди
Как выглядят и чем занимаются солистки группы «Тату» сегодня Сегодняшняя именинница Юля Волкова по-прежнему остается в памяти народной «черненькой» из группы «Тату»
Дети
Что подарить мальчику на 23 Февраля: 10 оригинальных идей Мама не будет мамой, если не заморочится и не подарит крутую вещь – с любовью и верой в своего сына
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь