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12:21 (мск), источник: РИАМО

Екатерина Андреева не будет вести московский выпуск программы «Время»

РИАМО — 20 фев. Телеведущая Екатерина Андреева отреагировала на просьбу вернуться в московский эфир программы «Время», которую вместо нее будет вести Кирилл Клейменов, сообщает Газета.ru.

Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что заместитель генерального директора Первого канала Кирилл Клейменов вновь станет ведущим московских выпусков программы «Время» после десятилетнего перерыва.

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Екатерина Андреева и Виталий Елисеев будут вести эфир на другие часовые пояса, а также появятся в субботних выпусках передачи.

Российский тележурналист Кирилл Клейменов начал вести информационные программы на ОРТ (позже — на Первом канале) в 1997 году. Последний эфир передачи «Время» он провел в качестве ведущего в 2004 году.

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