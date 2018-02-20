Екатерина Андреева не будет вести московский выпуск программы «Время»
РИАМО — 20 фев. Телеведущая Екатерина Андреева отреагировала на просьбу вернуться в московский эфир программы «Время», которую вместо нее будет вести Кирилл Клейменов, сообщает Газета.ru.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.