В центре Москвы убрали снег после жалобы посла Австралии

Источник: Агентство «Москва»

Чрезвычайный и полномочный посол Австралии Питер Теш 19 февраля пожаловался в Twitter мэру Москвы Сергею Собянину на коммунальные службы, которые более двух недель не могли убрать снег в Кропоткинском переулке. В ночь на 20 февраля дворники очистили улицу до голого асфальта.

До обращения посла в Кропоткинском переулке на тротуаре лежали сугробы, из-за которых пешеходам приходилось ходить прямо под окнами домов. Снег не убирали еще с 4 февраля, когда в Москве выпало рекордное количество осадков. До масштабного снегопада, с которым не смогли справиться коммунальщики, дороги также были покрыты льдом. Судя по опубликованным послом изображениям, коммунальщики убрали и его.