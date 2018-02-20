В центре Москвы убрали снег после жалобы посла Австралии
Дворники очистили Кропоткинский переулок даже от льда.
Дворники очистили Кропоткинский переулок даже от льда.
Чрезвычайный и полномочный посол Австралии Питер Теш 19 февраля пожаловался в Twitter мэру Москвы Сергею Собянину на коммунальные службы, которые более двух недель не могли убрать снег в Кропоткинском переулке. В ночь на 20 февраля дворники очистили улицу до голого асфальта.
До обращения посла в Кропоткинском переулке на тротуаре лежали сугробы,
Еще летом 2017 года городская администрация заявила, что все необходимые службы города готовы к зиме. 4 февраля 2018 года в столице выпало рекордное количество снега, к которому коммунальщики
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