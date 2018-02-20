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12:48 (мск), источник: Daily Storm

В центре Москвы убрали снег после жалобы посла Австралии

Дворники очистили Кропоткинский переулок даже от льда.

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Источник: Агентство «Москва»

Чрезвычайный и полномочный посол Австралии Питер Теш 19 февраля пожаловался в Twitter мэру Москвы Сергею Собянину на коммунальные службы, которые более двух недель не могли убрать снег в Кропоткинском переулке. В ночь на 20 февраля дворники очистили улицу до голого асфальта.

До обращения посла в Кропоткинском переулке на тротуаре лежали сугробы, из-за которых пешеходам приходилось ходить прямо под окнами домов. Снег не убирали еще с 4 февраля, когда в Москве выпало рекордное количество осадков. До масштабного снегопада, с которым не смогли справиться коммунальщики, дороги также были покрыты льдом. Судя по опубликованным послом изображениям, коммунальщики убрали и его.

Еще летом 2017 года городская администрация заявила, что все необходимые службы города готовы к зиме. 4 февраля 2018 года в столице выпало рекордное количество снега, к которому коммунальщики все-таки оказались не готовы.

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