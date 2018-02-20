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12:09 (мск), источник: ЕАН

Рядом с собором Святой Екатерины в Екатеринбурге обустроят скейт-парк и велодорожки

В Екатеринбурге выбирают проект благоустройства территории вокруг собора Святой Екатерины, который планируется возвести в районе Театра драмы.

Соответствующее постановление размещено на сайте мэрии. Прием заявок на конкурс открыт с 20 февраля и закончится в полдень 12 марта. На втором этапе, который продлится до 23 апреля, участники должны будут представить уже готовый проект.

Победитель получит премию в 600 тыс. рублей. За второе место предусмотрена награда в 300 тыс., за третье — 100 тыс. рублей. Итоги планируется подвести в конце апреля.

Участок проектирования расположен в центральной части города Екатеринбурга вблизи территории делового квартала «Екатеринбург-Сити» и ограничен улицей Бориса Ельцина, продолжением улицы Боевых Дружин, Октябрьской площадью и набережной Рабочей Молодежи.

«Позитивно и корректно».

Известные екатеринбуржцы оценили новую площадку для храма святой Екатерины Автор должен будет вписать уже имеющийся эскиз храма с учетом концепции благоустройства ключевых пространств Екатеринбурга, которую уже разработали столичное КБ «Стрелка» и архитектурное бюро In.Form.

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Конкурсантам предлагается найти «единое решение для пешеходной территории от улицы Бориса Ельцина до площади перед Театром драмы, включая пространства Октябрьской площади и набережной Рабочей Молодежи».

На этой территории планируется создать зоны для проведения как общегородских культурных мероприятий, так и религиозных. Перед Театром драмы предполагается организовать скейт-парк, обустроить дорожки с твердым покрытием, предназначенные для пробежек, а также велодорожки и пункты проката водных видов транспорта. Должны быть предусмотрены прогулочные аллеи, зоны кратковременного отдыха с уличной мебелью, малые игровые площадки, остановки общественного транспорта.

Запланировано обновление зеленых насаждений. Оценивать работы будут глава Русской медной компании Игорь Алтушкин, гендиректор «УГМК-Холдинга» Андрей Козицын, директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев, начальник городского управления культуры Татьяна Ярошевская, замглавы горадминистрации по вопросам капстроительства и земельных отношений Алексей Белышев, замгубернатора Сергей Зырянов и известные эксперты-архитекторы. Возглавит жюри глава горадминистрации Александр Якоб.

Напомним, ранее возведение собора святой Екатерины планировалось в акватории городского пруда у «Динамо», однако в итоге от этого варианта решено было отказаться.

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