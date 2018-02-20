В Перми водителей просят убрать автомобили с обочин дорог

В Перми в связи с начавшимся снегопадом подрядчики вывели на дороги дополнительную снегоуборочную технику. Сегодня, 20 февраля, в Перми может выпасть порядка 6 сантиметров снега.

Вывоз снега будет производиться в ночное время, чтоб не мешать движению транспорта. Автомобилистов просят не оставлять автомобили у обочин на ночь, так как это мешает качественной очистке дорог. В первую очередь проводится подсыпка противогололедными материалами и прометание спусков, подъемов, а также магистральных улиц, по которым следует общественный транспорт. После чего техника переходит на уборку второстепенных дорог с менее интенсивным трафиком.