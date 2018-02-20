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12:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми водителей просят убрать автомобили с обочин дорог

Это мешает уборке снега.

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В Перми в связи с начавшимся снегопадом подрядчики вывели на дороги дополнительную снегоуборочную технику. Сегодня, 20 февраля, в Перми может выпасть порядка 6 сантиметров снега.

Сегодня ночью работало более 250 единиц техники, днем порядка 200 единиц., сообщили в управлении внешнего благоустройства. По данным синоптиков, снегопады продлятся до пятницы.

Вывоз снега будет производиться в ночное время, чтоб не мешать движению транспорта. Автомобилистов просят не оставлять автомобили у обочин на ночь, так как это мешает качественной очистке дорог. В первую очередь проводится подсыпка противогололедными материалами и прометание спусков, подъемов, а также магистральных улиц, по которым следует общественный транспорт. После чего техника переходит на уборку второстепенных дорог с менее интенсивным трафиком.

Также водителям рекомендуют быть аккуратнее на дорогах, не совершать опасных маневров, не превышать скоростной режим.

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