В Перми водителей просят убрать автомобили с обочин дорог
Это мешает уборке снега.
Это мешает уборке снега.
В Перми в связи с начавшимся снегопадом подрядчики вывели на дороги дополнительную снегоуборочную технику. Сегодня, 20 февраля, в Перми может выпасть порядка 6 сантиметров снега.
Сегодня ночью работало более 250 единиц техники, днем порядка 200 единиц., сообщили в управлении внешнего благоустройства. По данным синоптиков, снегопады продлятся до пятницы.
Вывоз снега будет производиться в ночное время, чтоб не мешать движению транспорта. Автомобилистов просят не оставлять автомобили у обочин на ночь, так как это мешает качественной очистке дорог. В первую очередь проводится подсыпка противогололедными материалами и прометание спусков, подъемов, а также магистральных улиц, по которым следует общественный транспорт. После чего техника переходит на уборку второстепенных дорог с менее интенсивным трафиком.
Также водителям рекомендуют быть аккуратнее на дорогах, не совершать опасных маневров, не превышать скоростной режим.
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