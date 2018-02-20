Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Андреева перестала вести московское «Время» на «Первом»
Врач рассказала, как не навредить себе в пост
Трогательное видео Марии Кожевниковой со старшим сыном умилило соцсети
Оргкомитет Олимпиады назвал свою версию инцидента с Загитовой
Ирина Безрукова вышла в свет в смокинге и рубашке с рюшами
Минюст США обнаружил россиян, «влиявших» на президентские выборы США впервые выдвинули официальные обвинения против 13 россиян и трех российских организаций
МОК мог допустить ошибку при взятии допинг-пробы у Крушельницкого
Западные СМИ в недоумении от РФ на ОИ в Пхёнчхане
МВД придумало новый повод лишать водителей прав
ОСАГО для хулиганов может подорожать в три раза
Белоруссия обратилась к РФ с призывом по Донбассу - СМИ
По всему фронту идут бои, ВСУ наступают - Иванов
В продаже появится Барби в образе Лары Крофт
СМИ: На жену Аршавина завели уголовное дело
Ученые выяснили, почему мерзнут руки
Умению сворачивать язык в трубочку нашли новое объяснение
Гудбай, зеленая бумажка: дедолларизация банков РФ почти завершена
Удар по Прибалтике: РФ обзаведется новым портом
Фоторепортажи
32Ситуация на месте крушения Ан-148
40Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане
12:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Ростовчане жалуются на загаженные салоны городских маршруток

Ростовчане снова обсуждают плохое состояние городских маршруток. Свое возмущение в интернет-сообществе выразил пользователь Павел Боярский.

— Большая часть автопарка, мягко говоря, непригодна для эксплуатации на маршрутах. Водители маршруток набивают салон, как консервную банку. Про вождение много и часто говорят. Так и еще салоны маршруток как специально загаживают! — пишет мужчина.

Он выложил фотографию из микроавтобуса № 34-МТ, рассказав, что внутри стены, сиденья и стекла залиты грязью. Пассажир пришел в недоумение: откуда она появилась, если рядом даже нет форточки. Ростовчане ответили, что у местного транспорта часто встречаются дырки в полу, из которых грязь брызгает не только на пол, но и на людей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Любопытно, 19 февраля на обсуждении стратегии развития Ростовской области до 2030 года губернатор региона высказался о маршрутках южной столицы.

— Нам хочется, чтобы каждому ростовчанину было удобно добираться утром на работу. Не проходит ни дня, чтобы мы не говорили о качестве дорог, автобусов, маршруток, половина которых не могут быть признаны качественными. Давайте признаем, у нас до конца не получается решить эту проблему, — сказал Василий Голубев. — Наша стратегия должна определить, как с этим работать. Все должно развиваться комплексно.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 «Гарольд, скрывающий боль» получил в подарок от пермяков шоколад и мед
СК: семимесячный ребенок умер после прививки в Иркутской области
СМИ: Суровикин может возглавить российские войска в Сирии
Как правильно списать все свои долги по кредитам
Еще одного российского олимпийца обвинили в применении допинга
Американец предложил отстранить российского хоккеиста от ОИ
Вода, крахмал и консерванты: экспертиза зерненого творога
Как упали доходы: что может себе сейчас позволить россиянин
Что делают и сколько зарабатывают вторые пилоты самолетов
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Судьи, вы слепы и глухи. Вы, а не Катя Боброва Российская пара довела зал до слез, но осталась без медалей
Авто
Что купить за миллион? Выбираем среди легковых моделей Какие седаны, универсалы и хэтчи можно купить за эту сумму сегодня?
Hi-Tech
Марсоход Opportunity сделал первое «селфи» за 14 лет работы на Марсе Ровер-ветеран сделал первую в жизни фотографию самого себя
Кино
Андреева перестала вести московское «Время» на «Первом» Ведущую программы заменил Кирилл Клейменов, заместитель гендиректора «Первого канала»
Недвижимость
Как москвичи борются с сосульками
Президенту РФ направлена петиция против сноса телебашни в Екатеринбурге
Необычный «зеленый» небоскреб построят в Сингапуре
Местоположение строителей будут отслеживать по датчику
Леди
Как выглядят и чем занимаются солистки группы «Тату» сегодня Сегодняшняя именинница Юля Волкова по-прежнему остается в памяти народной «черненькой» из группы «Тату»
Дети
Что подарить мальчику на 23 Февраля: 10 оригинальных идей Мама не будет мамой, если не заморочится и не подарит крутую вещь – с любовью и верой в своего сына
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь