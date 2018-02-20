Ростовчане жалуются на загаженные салоны городских маршруток

— Большая часть автопарка, мягко говоря, непригодна для эксплуатации на маршрутах. Водители маршруток набивают салон, как консервную банку. Про вождение много и часто говорят. Так и еще салоны маршруток как специально загаживают! — пишет мужчина.

Он выложил фотографию из микроавтобуса № 34-МТ, рассказав, что внутри стены, сиденья и стекла залиты грязью. Пассажир пришел в недоумение: откуда она появилась, если рядом даже нет форточки. Ростовчане ответили, что у местного транспорта часто встречаются дырки в полу, из которых грязь брызгает не только на пол, но и на людей.

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Любопытно, 19 февраля на обсуждении стратегии развития Ростовской области до 2030 года губернатор региона высказался о маршрутках южной столицы.