Ростовчане жалуются на загаженные салоны городских маршруток
Ростовчане снова обсуждают плохое состояние городских маршруток. Свое возмущение в
Ростовчане снова обсуждают плохое состояние городских маршруток. Свое возмущение в
— Большая часть автопарка, мягко говоря, непригодна для эксплуатации на маршрутах. Водители маршруток набивают салон, как консервную банку. Про вождение много и часто говорят. Так и еще салоны маршруток как специально загаживают! — пишет мужчина.
Он выложил фотографию из микроавтобуса № 34-МТ, рассказав, что внутри стены, сиденья и стекла залиты грязью. Пассажир пришел в недоумение: откуда она появилась, если рядом даже нет форточки. Ростовчане ответили, что у местного транспорта часто встречаются дырки в полу, из которых грязь брызгает не только на пол, но и на людей.
Любопытно, 19 февраля на обсуждении стратегии развития Ростовской области до 2030 года губернатор региона высказался о маршрутках южной столицы.
— Нам хочется, чтобы каждому ростовчанину было удобно добираться утром на работу. Не проходит ни дня, чтобы мы не говорили о качестве дорог, автобусов, маршруток, половина которых не могут быть признаны качественными. Давайте признаем, у нас до конца не получается решить эту проблему, — сказал Василий Голубев. — Наша стратегия должна определить, как с этим работать. Все должно развиваться комплексно.
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