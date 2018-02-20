В Калининграде музыканты филармонии исполнят знаменитый гимн УЕФА
В Калининграде в филармонии готовят необычный спортивный концерт, посвященный грядущему чемпионату мира по футболу.
В Калининграде в филармонии готовят необычный спортивный концерт, посвященный грядущему чемпионату мира по футболу.
Как рассказали организаторы, откроется он гимном УЕФА, написанным Тонни Бриттеном, и появившимся на свет в 1992 году.
Вести концерт будут в стиле футбольных комментаторов.
Программа составлена из музыкальных композиций и песен, исполнявшихся в разное время разными артистами на торжественных церемониях открытия и закрытия крупных спортивных мероприятий, чемпионатов мира и Олимпиад. Среди этих произведений — композиции Жарра, Вангелиса, хиты из репертуара Иглесиаса, Меркьюри и Кабалье. В программе также шлягеры российских композиторов, связанные с темой спорта.
В концерте принимают участие
Концерт «Футбольная баллада. Быстрее, выше, сильнее…» состоится 22 февраля. Он станет вторым выступлением нового цикла «Нас не догонят!», посвященного ЧМ-2018. Проводит его программа филармонии «Молодежная академия искусств».
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