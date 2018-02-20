В Калининграде музыканты филармонии исполнят знаменитый гимн УЕФА

Как рассказали организаторы, откроется он гимном УЕФА, написанным Тонни Бриттеном, и появившимся на свет в 1992 году.

Программа составлена из музыкальных композиций и песен, исполнявшихся в разное время разными артистами на торжественных церемониях открытия и закрытия крупных спортивных мероприятий, чемпионатов мира и Олимпиад. Среди этих произведений — композиции Жарра, Вангелиса, хиты из репертуара Иглесиаса, Меркьюри и Кабалье. В программе также шлягеры российских композиторов, связанные с темой спорта.