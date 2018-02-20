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12:58 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежские спортсмены выступят на Чемпионате России по дзюдо

В Воронеже прошли соревнования Центрального федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет.

В спорткомплексе «Центральный» состязались более 450 спортсменов из 18 регионов. Победители турнира получили право выступить на Чемпионате России. Воронежскую область на нём представят три спортсмена. Соревнования по дзюдо такого уровня прошли в Воронеже впервые.

— Развитие спорта — это залог будущего поколения. По многим направлениям — физического, духовного и интеллектуального. И данный вид спорта достаточно объемлемо объединяет эти три направления. И, в большинстве случаев, сейчас ответственность в основном на нас — на родителях, на людях, которые поддерживают искренне этот спорт. И на самом деле здесь, сегодня, сейчас формируем будущее поколение, — отметил президент компании «ВПМ Капитал» Пётр Вьюнов.

— Мы занимаемся воронежским дзюдо где-то с августа месяца. И уже у нас очень плодотворные произошли события в регионе. Мы открыли большой спортивный клуб «Дзюдо-Черноземье». Устроили несколько новогодних турниров. На данный момент формируем сборную Воронежской области по дзюдо, — сообщил президент Федерации дзюдо Воронежской области Александр Шеваров.

Уже в марте пройдут первые сборы команды Воронежской области. А в мае в городе пройдёт открытый уличный марафон единоборств. Сами юные спортсмены отмечают, что популярность дзюдо растёт по всей стране.

— Раньше, когда я боролась два раза до этого на ЦФО, тогда было не очень много девочек именно в моей категории. Но сейчас я приехала, здесь достаточно. 15 человек раньше было по 9−8 девочек, — пояснила дзюдоистка из Ярославской области Даниила Остапенко.

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