Воронежские спортсмены выступят на Чемпионате России по дзюдо

В спорткомплексе «Центральный» состязались более 450 спортсменов из 18 регионов. Победители турнира получили право выступить на Чемпионате России. Воронежскую область на нём представят три спортсмена. Соревнования по дзюдо такого уровня прошли в Воронеже впервые.

— Развитие спорта — это залог будущего поколения. По многим направлениям — физического, духовного и интеллектуального. И данный вид спорта достаточно объемлемо объединяет эти три направления. И, в большинстве случаев, сейчас ответственность в основном на нас — на родителях, на людях, которые поддерживают искренне этот спорт. И на самом деле здесь, сегодня, сейчас формируем будущее поколение, — отметил президент компании «ВПМ Капитал» Пётр Вьюнов.

— Мы занимаемся воронежским дзюдо где-то с августа месяца. И уже у нас очень плодотворные произошли события в регионе. Мы открыли большой спортивный клуб «Дзюдо-Черноземье». Устроили несколько новогодних турниров. На данный момент формируем сборную Воронежской области по дзюдо, — сообщил президент Федерации дзюдо Воронежской области Александр Шеваров.

Уже в марте пройдут первые сборы команды Воронежской области. А в мае в городе пройдёт открытый уличный марафон единоборств. Сами юные спортсмены отмечают, что популярность дзюдо растёт по всей стране.