Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джоли, Лоуренс и Боня на церемонии вручения премии BAFTA 2018
Ученые выяснили, почему мерзнут руки
Трогательное видео Марии Кожевниковой со старшим сыном умилило соцсети
«Звук падающих челюстей»: западные СМИ о спортсменке РФ
Любовь Толкалина снялась обнаженной на пляже
Лавров рассказал о планах США в Сирии Сергей Лавров высказал свое мнение относительно действий США в Сирии
МОК мог допустить ошибку при взятии допинг-пробы у Крушельницкого
Западные СМИ в недоумении от РФ на ОИ в Пхёнчхане
BMW выбрала место, где построит завод в России
В Беларуси придумали биатлон на тракторах
Белоруссия обратилась к РФ с призывом по Донбассу - СМИ
По всему фронту идут бои, ВСУ наступают - Иванов
В продаже появится Барби в образе Лары Крофт
СМИ: На жену Аршавина завели уголовное дело
Ученые раскрыли секрет супердолгожителей
Врач рассказала, как не навредить себе в пост
Гудбай, зеленая бумажка: дедолларизация банков РФ почти завершена
Удар по Прибалтике: РФ обзаведется новым портом
Фоторепортажи
32Ситуация на месте крушения Ан-148
40Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане
13:10 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самару для съемок фильма приедет знаменитый датский вратарь Петер Шмейхель

Петер Шмейхель выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1999 год.

Легендарный датский футболист, вратарь английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель приедет в Самару. Столицу 63 региона он посетит вместе со съемочной группой телеканала Russia Today, которые собираются провести здесь съемки документального фильма о футболе, пишет «Самарская газета».

Петер Шмейхель выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1999 год. Вместе с ним футбольный клуб 5 раз становился чемпионом Английской премьер-лиги и трижды завоевывал Кубок Англии. А в составе национальной сборной Дании именитый вратарь провел 129 матчей.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

«Машина летела как пуля»: Главный травматолог Новокуйбышевска рассказал о смертельном ДТП
СМИ: Суровикин может возглавить российские войска в Сирии
Как правильно списать все свои долги по кредитам
Еще одного российского олимпийца обвинили в применении допинга
Американец предложил отстранить российского хоккеиста от ОИ
Вода, крахмал и консерванты: экспертиза зерненого творога
Как упали доходы: что может себе сейчас позволить россиянин
Что делают и сколько зарабатывают вторые пилоты самолетов
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Судьи, вы слепы и глухи. Вы, а не Катя Боброва Российская пара довела зал до слез, но осталась без медалей
Авто
Что купить за миллион? Выбираем среди легковых моделей Какие седаны, универсалы и хэтчи можно купить за эту сумму сегодня?
Hi-Tech
Марсоход Opportunity сделал первое «селфи» за 14 лет работы на Марсе Ровер-ветеран сделал первую в жизни фотографию самого себя
Кино
Андреева перестала вести московское «Время» на «Первом» Ведущую программы заменил Кирилл Клейменов, заместитель гендиректора «Первого канала»
Недвижимость
Как стройка Серного моста сделала невыносимой жизнь петербуржцев
Президенту РФ направлена петиция против сноса телебашни в Екатеринбурге
Необычный «зеленый» небоскреб построят в Сингапуре
Федор Смолов промахнулся на 200 миллионов
Леди
Как выглядят и чем занимаются солистки группы «Тату» сегодня Сегодняшняя именинница Юля Волкова по-прежнему остается в памяти народной «черненькой» из группы «Тату»
Дети
Что подарить мальчику на 23 Февраля: 10 оригинальных идей Мама не будет мамой, если не заморочится и не подарит крутую вещь – с любовью и верой в своего сына
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь