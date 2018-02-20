В Самару для съемок фильма приедет знаменитый датский вратарь Петер Шмейхель
Петер Шмейхель выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1999 год.
Петер Шмейхель выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1999 год.
Легендарный датский футболист, вратарь английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель приедет в Самару. Столицу 63 региона он посетит вместе со съемочной группой телеканала Russia Today, которые собираются провести здесь съемки документального фильма о футболе, пишет «Самарская газета».
Петер Шмейхель выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1999 год. Вместе с ним футбольный клуб 5 раз становился чемпионом Английской
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