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12:34 (мск), источник: АиФ Иркутск

Внеплановые школьные каникулы спровоцировала ОРВИ в Приангарье

Во многих школах России отменили занятия из-за эпидемии простудных заболеваний. Не обошел стороной вирус и Иркутскую область.

Источник: Аргументы и факты

С начала сезона простуд заболеваемость ОРВИ и гриппом в Приангарье не превышала эпидемических порогов, поэтому об эпидемии речь не идёт, однако неудобства вирусы уже региону доставляют.

Из-за вируса пришлось уйти на внеплановые «каникулы» ученикам одной из школ Катангского района, где приостановили учебный процесс. Также частично закрыты группы в 25 детских садах области: в Ангарске, Черемхово, Усольском, Нижнеилимском, Нижнеудинском районах.

В Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области отмечают: число детей и взрослых, подхвативших ОРВИ, растёт. С 5 по 12 февраля в регионе зарегистрировали 14,2 тыс. случаев заболевания, из них 10,5 тыс. у детей. Диагноз гриппа поставили четырём пациентам.

Специалисты напоминают, что при первых признаках заболевания лучше сразу обратиться к врачу.

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