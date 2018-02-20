Внеплановые школьные каникулы спровоцировала ОРВИ в Приангарье
Во многих школах России отменили занятия
Во многих школах России отменили занятия
С начала сезона простуд заболеваемость ОРВИ и гриппом в Приангарье не превышала эпидемических порогов, поэтому об эпидемии речь не идёт, однако неудобства вирусы уже региону доставляют.
В Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области отмечают: число детей и взрослых, подхвативших ОРВИ, растёт. С 5 по 12 февраля в регионе зарегистрировали 14,2 тыс. случаев заболевания, из них 10,5 тыс. у детей. Диагноз гриппа поставили четырём пациентам.
Специалисты напоминают, что при первых признаках заболевания лучше сразу обратиться к врачу.
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