Внеплановые школьные каникулы спровоцировала ОРВИ в Приангарье

Источник: Аргументы и факты

С начала сезона простуд заболеваемость ОРВИ и гриппом в Приангарье не превышала эпидемических порогов, поэтому об эпидемии речь не идёт, однако неудобства вирусы уже региону доставляют.

Из-за вируса пришлось уйти на внеплановые «каникулы» ученикам одной из школ Катангского района, где приостановили учебный процесс. Также частично закрыты группы в 25 детских садах области: в Ангарске, Черемхово, Усольском, Нижнеилимском, Нижнеудинском районах.

В Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области отмечают: число детей и взрослых, подхвативших ОРВИ, растёт. С 5 по 12 февраля в регионе зарегистрировали 14,2 тыс. случаев заболевания, из них 10,5 тыс. у детей. Диагноз гриппа поставили четырём пациентам.