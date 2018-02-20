На прилавках в Красноярске нашли опасные кабачки

Российские картошка и капуста нареканий не вызвали, содержание нитратов в норме, пестицидов не найдено. А вот цукини представляют опасность для здоровья. Во всех образцах обнаружено превышение содержания нитратов и другие запрещенные вещества. В кабачке из Израиля нитратов 248% от допустимого, кроме того он содержит пестицид имидаклоприд. Китайский плод таит в себе ещё больше нитратов — 282%, а ещё пестициды ипродион и эндосульфан. Больше всего вредных веществ нашли в кабачках из Марокко — 309%, а также пестициды эндосульфан и процимидон.