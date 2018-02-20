На прилавках в Красноярске нашли опасные кабачки
В овощах обнаружено превышение содержания нитратов и пестицидов.
В овощах обнаружено превышение содержания нитратов и пестицидов.
Проверка овощей на прилавках красноярских магазинов выявила кабачки, опасные для здоровья человека. Результаты исследований опубликованы на сайте Проднадзор.
Специалисты закупили картофель, отечественную белокочанную капусту и импортные кабачки из Катая, Израиля и Марокко.
Российские картошка и капуста нареканий не вызвали, содержание нитратов в норме, пестицидов не найдено. А вот цукини представляют опасность для здоровья. Во всех образцах обнаружено превышение содержания нитратов и другие запрещенные вещества. В кабачке из Израиля нитратов 248% от допустимого, кроме того он содержит пестицид имидаклоприд. Китайский плод таит в себе ещё больше нитратов — 282%, а ещё пестициды ипродион и эндосульфан. Больше всего вредных веществ нашли в кабачках из Марокко — 309%, а также пестициды эндосульфан и процимидон.
Специалисты отмечают, что нитраты и пестициды накапливаются в организме человека, вызывая снижение иммунитета и различные заболевания. Они предостерегают потребителей от покупки несезонных овощей, в которых превышение вредных веществ более вероятно.
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