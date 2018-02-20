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13:02 (мск), источник: VN.ru

Новый ФАП открылся в Маслянинском районе

Новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Суенга Маслянинского района предназначен для обслуживания населенного пункта численностью до 800 человек.

Источник: VN.ru

Торжественное открытие социально значимого учреждения прошло 20 февраля с участием врио первого заместителя губернатора Юрия Петухова.

«Программа строительства ФАПов в Новосибирской области реализуется уверенными темпами. Открытие первого в Маслянинском районе фельдшерско-акушерского пункта — значимое событие для села и для всего района. Наличие таких комфортных, уютных и удобных пунктов очень важно для жителей села. Благодаря совместному решению врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и депутатов Законодательного Собрания строительство ФАПов будет продолжено», — отметил Юрий Петухов.

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Площадь фельдшерско-акушерского пункта составляет 85 кв. метров. В нем предусмотрены: кабинет приема, зона ожидания, процедурный кабинет, помещение для хранения медикаментов, помещение для персонала, техническая зона и др. На строительство ФАПа было направлено 7,9 млн рублей, на оснащение медицинским оборудованием — 2,2 млн рублей. Финансирование велось в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013−2020 г». В 2018 году на территории Маслянинского района планируется также открытие нового ФАПа в селе Александровка.

Напомним, 19 февраля Андрей Травников на аппаратном совещании поручил актуализировать программу строительства модульных фельдшерско-акушерских пунктов, в том числе изучив опыт других регионов.

Центральным мероприятием рабочей поездки врио первого заместителя губернатора Юрия Петухова стало прошедшее в р.п. Маслянино собрание представителей трудовых коллективов и общественности Маслянинского района, где были представлены доклады о развитии района в 2017 году и обозначены задачи на 2018 год. «Маслянинский район — территория, где успешно реализуются большое количество проектов, где есть перспектива устойчивого развития агропромышленного и туристического кластеров. Район вносит весомый вклад в развитие Новосибирской области.

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От имени врио губернатора Андрея Травникова хочу выразить искреннюю благодарность всем жителям за ваш труд и ваши достижения", — обратился Юрий Петухов к участникам мероприятия.

Как отметил глава района Вячеслав Ярманов, по итогам минувшего года район занимает первое место по области по валовому надою молока, активно привлекает инвестиции в экономику и социальную сферу, позитивной динамикой отличается реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

От имени главы региона Юрий Петухов вручил участникам мероприятия Почетные грамоты, Благодарности и Благодарственные письма Губернатора Новосибирской области.

После собрания врио первого вице-губернатора в р.п. Маслянино посетил площадку перспективного строительства школы на 275 мест, ознакомился с работой МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» Маслянинского района и проконтролировал строительство комплекса молодежных и спортивных объектов (спортивно-развлекательного парка для детей и молодежи).

Также в рамках рабочей поездки Юрий Петухов первого поздравил с днем рождения жителя Маслянинского района, ветерана Великой Отечественной войны Геннадия Никитича Ардышева, которому исполнилось 93 года. Врио первого заместителя Губернатора пожелал ему здоровья и долголетия.

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