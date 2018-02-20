Новый ФАП открылся в Маслянинском районе
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Торжественное открытие социально значимого учреждения прошло 20 февраля с участием врио первого заместителя губернатора Юрия Петухова.
«Программа строительства ФАПов в Новосибирской области реализуется уверенными темпами. Открытие первого в Маслянинском районе
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Напомним, 19 февраля Андрей Травников на аппаратном совещании поручил актуализировать программу строительства модульных
Центральным мероприятием рабочей поездки врио первого заместителя губернатора Юрия Петухова стало прошедшее в р.п. Маслянино собрание представителей трудовых коллективов и общественности Маслянинского района, где были представлены доклады о развитии района в 2017 году и обозначены задачи на 2018 год. «Маслянинский район — территория, где успешно реализуются большое количество проектов, где есть перспектива устойчивого развития агропромышленного и туристического кластеров. Район вносит весомый вклад в развитие Новосибирской области.
От имени врио губернатора Андрея Травникова хочу выразить искреннюю благодарность всем жителям за ваш труд и ваши достижения", — обратился Юрий Петухов к участникам мероприятия.
Как отметил глава района Вячеслав Ярманов, по итогам минувшего года район занимает первое место по области по валовому надою молока, активно привлекает инвестиции в экономику и социальную сферу, позитивной динамикой отличается реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
От имени главы региона Юрий Петухов вручил участникам мероприятия Почетные грамоты, Благодарности и Благодарственные письма Губернатора Новосибирской области.
После собрания врио первого
Также в рамках рабочей поездки Юрий Петухов первого поздравил с днем рождения жителя Маслянинского района, ветерана Великой Отечественной войны Геннадия Никитича Ардышева, которому исполнилось 93 года. Врио первого заместителя Губернатора пожелал ему здоровья и долголетия.
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