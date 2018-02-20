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12:29 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Рестораны для птиц открылись в Подмосковье

В парке культуры и отдыха им. Толстого в Химках оборудовали порядка десяти кормушек и скворечников, стилизованных под популярные московские заведения.

Открытие приурочено к ежегодной Всероссийской акции «Покормите птиц зимой», сообщает телеканал 360.

В ресторанах для птиц представлены разные блюда: бургеры из семечек, витаминизированные снеки, салаты из ягод и другие «лакомства», необходимые птицам зимой. Для разработки меню пригласили орнитологов, которые следили за составом блюд.

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