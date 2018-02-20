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13:02 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Большинство воронежцев проголосовали за благоустройство парка «Орленок»

Территория получила 1,7 тыс голосов.

Горожане отправили 17,8 тыс. предложений по благоустройству общественных территорий, сообщила пресс-служба администрации во вторник, 20 февраля. Чаще всего воронежцы предлагали привести в порядок парк «Орленок». Территория получила 1683 голоса.

Второе место заняла зона, которая прилегает к музею Великой Отечественной войны «Арсенал» (улица Степана Разина, 43). За территорию отдали 1671 голос. Горожане также попросили благоустроить территорию по улице Димитрова (от кольца на пересечении с улицей Брусилова до Ленинского проспекта). За ее благоустройство проголосовали 1644 воронежца.

Какую именно территорию приведут в порядок, станет известно после окончательного голосования. Оно состоится 23 марта с 9:00 до 16:45 в управах районов Воронежа.

Городская администрация начала прием заявок на благоустройство общественных пространств в Воронеже в середине января-2018. Жители областного центра оставляли заявки в специальных урнах в многофункциональных центрах, управах районов Воронежа, а также в городских ТРЦ. В список самых популярных вошли девять общественных территорий.

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