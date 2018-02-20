Большинство воронежцев проголосовали за благоустройство парка «Орленок»

Горожане отправили 17,8 тыс. предложений по благоустройству общественных территорий, сообщила пресс-служба администрации во вторник, 20 февраля. Чаще всего воронежцы предлагали привести в порядок парк «Орленок». Территория получила 1683 голоса.

Второе место заняла зона, которая прилегает к музею Великой Отечественной войны «Арсенал» (улица Степана Разина, 43). За территорию отдали 1671 голос. Горожане также попросили благоустроить территорию по улице Димитрова (от кольца на пересечении с улицей Брусилова до Ленинского проспекта). За ее благоустройство проголосовали 1644 воронежца.

Какую именно территорию приведут в порядок, станет известно после окончательного голосования. Оно состоится 23 марта с 9:00 до 16:45 в управах районов Воронежа.