Большинство воронежцев проголосовали за благоустройство парка «Орленок»
Территория получила 1,7 тыс голосов.
Территория получила 1,7 тыс голосов.
Горожане отправили 17,8 тыс. предложений по благоустройству общественных территорий, сообщила
Второе место заняла зона, которая прилегает к музею Великой Отечественной войны «Арсенал» (улица Степана Разина, 43). За территорию отдали 1671 голос. Горожане также попросили благоустроить территорию по улице Димитрова (от кольца на пересечении с улицей Брусилова до Ленинского проспекта). За ее благоустройство проголосовали 1644 воронежца.
Какую именно территорию приведут в порядок, станет известно после окончательного голосования. Оно состоится 23 марта с 9:00 до 16:45 в управах районов Воронежа.
Городская администрация начала прием заявок на благоустройство общественных пространств в Воронеже в середине января-2018. Жители областного центра оставляли заявки в специальных урнах в многофункциональных центрах, управах районов Воронежа, а также в городских ТРЦ. В список самых популярных вошли девять общественных территорий.
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