Оплата труда по-исландски: почему этот опыт так важен для мира

Отчего же это так непросто — устранить разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами?

Корреспондент BBC Capital разбирается в том, можно ли опыт маленькой островной нации распространить на все страны и каким образом это способно спасти мировую экономику.

В начале января СМИ сообщили: «В Исландии теперь это незаконно — платить женщинам меньше, чем мужчинам». Новость приветствовали правозащитники и феминистские организации, ее активно обсуждали соцсети.

Однако в большинстве государств — от Руанды до России — это уже довольно давно признано незаконным. Не только в странах славящейся своими почти идеальными условиями для работников Скандинавии, но и во многих других на протяжении десятилетий в том или ином виде существует законодательство, запрещающее дискриминацию на рабочем месте.

Но, выступая на последнем Давосском форуме, даже обычно очень оптимистично настроенный Пэт Миллиган из международной консалтинговой компании Mercer отметил поистине разочаровывающие подробности в свежем докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Как оказалось, впервые с 2006 года мир развернулся вспять в том, что касается гендерного равенства в здравоохранении, образовании, политике и сфере занятости. Согласно подсчетам ВЭФ, суммарный гендерный разрыв увеличился с 31,7% до 32%. И недавние бурные обсуждения ситуации в Британской вещательной корпорациилишь подтверждают актуальность проблемы.

Радикальный шаг, на который пошла Исландия, состоит в том, что страна пытается поставить юридическую ситуацию с ног на голову.

Отличие исландского плана от всех остальных вот какое: теперь не работник (работница) должен доказывать, что его труд оплачивается несправедливо (на это обычно уходили долгие годы судебных разбирательств), теперь руководство обязано доказать, что платит справедливо.

Но давайте разберемся, действительно ли этот шаг радикален. И можно ли исландскую модель перенести, скажем, на другой остров, покрупнее — на Великобританию?

«В большинстве государств есть законы о равной оплате труда — например, в Соединенном Королевстве такой закон принят в 1970 году», — рассказывает адвокат Дафна Ромни, одна из ведущих британских барристеров в судебных разбирательствах о равной оплате труда.

Кроме того, Евросоюз декларирует право на равную оплату труда, что дает работникам возможность в спорных случаях обратиться в общегражданский или административный суд.

Хотя в большинстве стран работники имеют право на юридические меры против работодателя, проблема в том, что «понадобятся годы только на то, чтобы довести дело до суда, не говоря уже о том, чтобы добиться компенсации».

«В Исландии теперь считается уголовным преступлением, если работодатель не предпринимает надлежащих мер для установления равенства в оплате труда мужчин и женщин. Фактически они приравняли это к нарушениям из сферы охраны здоровья и техники безопасности», — подчеркивает Ромни, добавляя, что за непринятие мер предусмотрено наказание.

Так почему бы не распространить исландскую модель на все страны?

Сокращая разрыв.

«Я считаю, это очень радикальный подход, но, честно говоря, не думаю, что такой закон приняли бы у нас, в Британии. Здесь подобное не срабатывает. Наши новые правила относительно гендерного разрыва в оплате труда относятся только к 34% работников, то есть к тем компаниям, где более 250 сотрудников», — отмечает Ромни.

Она имеет в виду закон 2016 года, требующий от крупных фирм (таковых в Соединенном Королевстве около 9 тысяч) отчета об оплате труда, чтобы сделать информацию публичной и позволить обществу контролировать эту сферу.

Однако, как считает Ромни, на этом дело и закончится. По ее словам, Консервативная партия премьер-министра Терезы Мэй противится любым дальнейшим изменениям, поскольку это может влететь бизнесу в копеечку.

Оставим Британию. Может быть, другие страны последуют примеру Исландии? Или попробуют что-то свое?

Профессор Сара Каплан, директор Института проблем гендера в экономике при Университете Торонто (Канада), указывает, что есть другая модель, канадская, и она работает гораздо дольше, чем исландская.

Например, в провинциях Онтарио и Квебек упор сделан на равную оплату за равный труд (с помощью законодательства о правах человека), а также на равную оплату за работу равной ценности (с помощью законодательства о равной оплате труда).

В Онтарио, скажем, некоторые дополнения в закон предусматривают кое-что новое: право работников, которые подозревают, что с ними обходятся в этом вопросе несправедливо, требовать пересмотра зарплаты, или, например, запрет на принуждение сотрудниц носить обувь на высоком каблуке.

«Это более развито и широко, чем исландские законы, — говорит Каплан. — Но в Исландии есть штрафы и отчетность, чего нет у нас в Канаде».

По ее словам, некоторые канадские законы предусматривают подробный аудит того, как в той или иной компании оплачивается труд. А в некоторых штатах США, например, в Массачусетсе, компаниям запрещено интересоваться у кандидатов на должность, сколько те зарабатывали на прежнем месте работы. И такого нет ни в Канаде, ни в Исландии.

«Таким образом, политика в этом вопросе может состоять из целого ряда решений, ни одно из которых не будет полностью эффективно без остальных, — подчеркивает профессор Каплан. — И пока ни одно государство или правовая система не приняли всего комплекса подходов».

Ричард Ривз, старший научный сотрудник Брукингского института (США), изучающий проблему равной оплаты труда в разных странах и разных отраслях, согласен с Каплан.

Хотя Исландия «на переднем крае реформ» в этой области, было бы не очень разумным считать, что подход одной страны может сработать и в других, подчеркивает он.

«Однако в исландском опыте есть важные уроки — в том числе такой: равенство в оплате женского и мужского труда не появится само собой».

Чем больше отчетности и прозрачности, тем лучше, считает Ривз: например, в Британии помогли бы обязательные проверки того, как соблюдается равенство в оплате. «Это показало бы масштаб проблемы — а это уже важный шаг вперед».

Собственные исследования Ривза показывают, что гендерный разрыв в оплате труда может быть преодолен только фундаментальными переменами в культуре общества, а не просто организационными методами, новым взглядом на роли мужчины и женщины на работе и дома.

«Женщины продолжают разрываться между работой и домашним хозяйством, что оказывает влияние на их заработки и продвижение по карьерной лестнице. У мужчин всё пока не так. Нам нужна революция не только в подходе бизнеса к этой проблеме, но и в нашем подходе к роли мужчин».

Образец для всех?

Крошечная Исландия, население которой 336483 человек, в области борьбы за гендерное равенство, — серьезный авторитет.

Последние девять лет подряд в этой стране — наименьший разрыв в возможностях мужчин и женщин в разных сферах жизни.

Согласно данным ЕС, Исландия мировой лидер по количеству трудящихся женщин — таковых здесь было более 80% в 2017 году. Этот показатель — самый высокий среди государств Организации экономического сотрудничества и развития.

Возможно, следствием этого были некоторые политические решения в истории страны — например, законное право родителей вернуться на прежнюю работу после рождения ребенка.

Изучающая гендерные проблемы в Исландском университете профессор Торгердур Эйнарсдоттир говорит, что сильное феминистское движение и влиятельные женские организации подтолкнули политиков к быстрому принятию серии радикальных мер по многим гендерным вопросам.

Кроме того, она считает, что важную роль сыграла и исландская культура в широком смысле слова. «В нашей истории традиционно присутствовали и играли ведущую роль сильные женщины, что вдохновляло остальных женщин», — говорит она, прежде всего имея в виду первую в мире демократически избранную женщину-президента Вигдис Финнбогадоттир (в 1980 году).

Она указывает и на другие исторические события — например, знаменитую забастовку 1975 года, названную «Женским выходным». Половина страны тогда не вышла на работу, и такие акции повторялись несколько раз.

«Может быть, свою роль сыграло и то, что страна у нас маленькая, все друг друга знают, информация распространяется быстро. Когда разные женские организации и группы объединяют усилия, очень легко мобилизовать женщин на подобные акции».

Но почему этот вопрос вообще важен? Потому что существует сильнейший экономический аргумент (пусть пока он и попахивает утопией).

Более активное вовлечение женщин в сферу производства спасет мир от новой глобальной рецессии. А если процент женщин в глобальной рабочей силе сравняется с процентом мужчин, то это будет эквивалентом того, что на экономической карте мира появятся еще один Китай и еще одни Соединенные Штаты.

Согласно исследованию международной консалтинговой компании McKinsey, вариант, при котором женщины станут играть на рынках труда ту же роль, что и мужчины, добавил бы мировому ВВП к 2025 году около 28 трлн долларов США.

Понимаю, переезд в Исландию не может быть оптимальным вариантом для всех, но кое-чему поучиться у исландцев самое время.