В Иркутске вырастили к 23 февраля и 8 марта на 25 тыс. цветов больше, чем годом ранее

На них в февральские и мартовские праздники спрос выше, чем на остальные цветы, сообщила 20 февраля «Байкал Инфо» пресс-секретарь Горзеленхоза Елена Юдина.
Ежегодно предприятие выращивает тюльпаны разной расцветки — сиреневые, белые, розовые, жёлто-красные и другие. Среди этих цветов появились новые сорта: Strong Love — тёмно-красного цвета с перламутровым отливом; Алма Павлович — тёмно-сиреневый цветок; Оксфорд — кремового цвета.
Стоит один такой цветок с длинным стеблем — 80 рублей, купить можно в фирменных магазинах Горзеленхоза. «Цены на тюльпаны выше, чем в супермаркетах, потому что у нас цветы очень свежие. Мы срезаем их и сразу продаём. Они могут простоять в вазе с водой две недели», — прокомментировала Елена Юдина.
Для тех, кто очень хочет поскорее ощутить дыхание весны, Горзеленхоз вырастил крокусы. Они считаются братьями подснежника. Эти цветы стоят 250 рублей за один горшочек.
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