В Иркутске вырастили к 23 февраля и 8 марта на 25 тыс. цветов больше, чем годом ранее

Стоит один такой цветок с длинным стеблем — 80 рублей, купить можно в фирменных магазинах Горзеленхоза. «Цены на тюльпаны выше, чем в супермаркетах, потому что у нас цветы очень свежие. Мы срезаем их и сразу продаём. Они могут простоять в вазе с водой две недели», — прокомментировала Елена Юдина.