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20 февраля, источник: Деловое сообщество

Качество соцобслуживания на Дону можно оценить по «горячей линии»

Тематическая горячая линия по вопросам оценки качества работы государственных организаций социального обслуживания населения откроется 21 февраля.

С 14.00 до 16.00 ростовчане смогут позвонить на «горячую линию» в министерство труда и социального развития Ростовской области. Все желающие смогут оценить качество работы социальных служб области, а также задать интересующие их вопросы компетентным специалистам. Телефон «горячей линии»: 234−00−99.

Для справки: гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности. Обычно это полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, наличие в семье инвалида, наличие детей находящихся под опекой, а также наличие в семье лиц с алкогольной или наркотической зависимостью. Полный список можно узнать в МФЦ или на сайте Правительства Ростовской области.

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