Качество соцобслуживания на Дону можно оценить по «горячей линии»
Тематическая горячая линия по вопросам оценки качества работы государственных организаций социального обслуживания населения откроется 21 февраля.
Тематическая горячая линия по вопросам оценки качества работы государственных организаций социального обслуживания населения откроется 21 февраля.
С 14.00 до 16.00 ростовчане смогут позвонить на «горячую линию» в министерство труда и социального развития Ростовской области. Все желающие смогут оценить качество работы социальных служб области, а также задать интересующие их вопросы компетентным специалистам. Телефон «горячей линии»: 234−00−99.
Для справки: гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности. Обычно это полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, наличие в семье инвалида, наличие детей находящихся под опекой, а также наличие в семье лиц с алкогольной или наркотической зависимостью. Полный список можно узнать в МФЦ или на сайте Правительства Ростовской области.
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