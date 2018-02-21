Серебряков назвал национальной идеей России хамство и признался в даче взятки

Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов. До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство.

Артист признался, что перед интервью дал взятку сотруднику ГАИ: «Я нарушил немножко. Я не хотел тратить время, а он так хотел эту взятку. И я подумал: “Может, у него трое детей, черт его знает”».

Серебряков также высказался о своем персонаже Николе в фильме Андрея Звягинцева «Левиафан». Актер заявил, что герой сдается и проигрывает власти, потому что он русский. «Американец берет и делает, потому что там психология другая — психология успеха, психология карьеры, психология того, что я имею право, у меня есть свободы, я свободен в своем волеизъявлении, я знаю, что я делаю, я несу ответственность за свою жизнь», — подчеркнул он.