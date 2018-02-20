Американцы заинтересовались дешевыми разведывательными спутниками

Командование ВВС США в середине февраля текущего года подало в Конгресс США заявку на предоставление финансирования в размере семи миллиардов долларов, часть которого планируется направить на разработку и развертывание большой сети небольших относительно дешевых разведывательных спутников. Как пишет Space News, подобные аппараты, в частности, могли бы взять на себя функции современных самолетов боевого управления и целеуказания E-8 JSTARS, 20 из которых уже приняты на вооружение ВВС США.

Поводом для намерения военных разработать сеть малых спутников стало исследование, проведенное Авиационным боевым командованием ВВС США. В этом исследовании военные оценили развитие вооружений России и Китая, в том числе появление новых ракет, и пришли к выводу, что в возможных будущих конфликтах самолеты JSTARS будут практически бесполезными. Для перспективных вооружений такие самолеты будут крайне уязвимы, так что противник сможет быстро сбить их.

В рамках нового запроса ВВС США заявили, что намерены отказаться от дальнейшей закупки инфракрасных спутников SBIRS, из которых формируется система раннего обнаружения пусков баллистических ракет нового поколения. Военные объявили, что спутники SBIRS имеют большие размеры и могут быть уязвимы для систем радиоэлектронной борьбы или противоспутникового оружия. В то же время, небольшие спутники, оснащенные «проверенными сенсорами» получат увеличенные запасы топлива, чтобы иметь возможность менять орбиту.

Предполагается, что новые спутники будет интегрированы в новую масштабную информационную систему Пентагона, которая объединит в себе данные с самолетов, беспилотных летательных аппаратов, надводных и подводных кораблей, а также наземной техники. Другие подробности о спутниковой группировке не уточняются.

В феврале прошлого года американская компания Orbital Sciences приступила к разработке нового спутника, способного обнаруживать наземные, воздушные и космические ядерные взрывы. Разработка космического аппарата ведется по заказу ВВС США, которые намерены запустить его на орбиту самое раннее в июне 2019 года. Новый аппарат получил обозначение STPSat-6. Помимо обнаружения ядерных взрывов, космический аппарат будет собирать метеорологические данные. На спутник установят и экспериментальную систему лазерной связи, создаваемую NASA.