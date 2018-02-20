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20 февраля, источник: Lenta.Ru

Названы самые удачные мужские имена для поиска любовниц в сети

Российский Tinder перечислил десять мужских имен, обладатели которых чаще всего получают от пользователей сервиса знакомств свайп вправо. Наиболее привлекательными признаны мужчины с именами Дмитрий, Тимофей, Богдан, Максим и Ярослав, говорится в исследовании Tinder, поступившем в «Ленту.ру».

Источник: Reuters

В топ-10 также вошли имена Андрей, Павел, Антон, Константин и Юрий. В аналогичном американском рейтинге лидируют имена Лукас, Райан и Мэттью, в британском — Гарри, Джей и Томас, а французы и француженки чаще всего одобряют мужчин с именами Томас, Николас и Максим.

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«Имена — это далеко не единственный фактор, от которого зависит, смахнут ли ваш профиль вправо. По данным более ранних опросов Tinder, наличие информации в профиле является решающим фактором, напишут вам или нет. Особенно это касается профайлов мужчин», — констатируют в российском подразделении Tinder.

Интерес к мужчине способна повысить улыбка на фото (на 14 процентов), а взгляд в камеру увеличивает шансы на 20 процентов.

Tinder — популярное мобильное приложение для знакомств. Пользователи по всему миру используют сервис для поиска как длительных отношений, так и для поиска партнера для секса без обязательств.

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Во время загрузки произошла ошибка.
20 февраля© Ньюстюб
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