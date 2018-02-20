Названы самые удачные мужские имена для поиска любовниц в сети

Источник: Reuters

В топ-10 также вошли имена Андрей, Павел, Антон, Константин и Юрий. В аналогичном американском рейтинге лидируют имена Лукас, Райан и Мэттью, в британском — Гарри, Джей и Томас, а французы и француженки чаще всего одобряют мужчин с именами Томас, Николас и Максим.

«Имена — это далеко не единственный фактор, от которого зависит, смахнут ли ваш профиль вправо. По данным более ранних опросов Tinder, наличие информации в профиле является решающим фактором, напишут вам или нет. Особенно это касается профайлов мужчин», — констатируют в российском подразделении Tinder.

Интерес к мужчине способна повысить улыбка на фото (на 14 процентов), а взгляд в камеру увеличивает шансы на 20 процентов.