Только в одном районе Волгограда рождаемость выше смертности

Источник: Комсомольская правда

Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградстате, в 2017-м году только в одном районе города зафиксирован естественный прирост населения (то есть число рожденных малышей превысило число умерших) — это Советский.

Во всех остальных районах Волгограда наблюдается естественная убыль.

Из положительного: в прошлом году в Волгограде умерло гораздо меньше людей, чем в 2016-м (на 4,1%). В том числе снизилась и младенческая смертность: детей в возрасте до 1 года умерло на 25 человек меньше (в 1,8 раза).