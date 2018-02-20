Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джоли, Лоуренс и Боня на церемонии вручения премии BAFTA 2018
В России может резко сократиться количество аптек
Увлечение соцсетями не влияет на успеваемость школьников
Известную гостиницу в Москве снесут к осени
Алина Кабаева поддержала юных гимнасток на соревновании
Лавров рассказал о планах США в Сирии Сергей Лавров высказал свое мнение относительно действий США в Сирии
Герой сериала «Улица» повторил судьбу погибшего актера
Александр Беляев возвращается на НТВ после болезни
BMW выбрала место, где построит завод в России
В Беларуси придумали биатлон на тракторах
По всему фронту идут жестокие бои, ВСУ наступают - Иванов
Глава Якутии о слухе о дебоше на борту «Аэрофлота»
Алина Загитова: все, что ты хотела знать о талантливой фигуристке
Джанабаева и Кожевникова повеселились на открытии кондитерской
Театр Сатиры расторг договор с Кариной Мишулиной – СМИ
СМИ: Названа точная причина гибели Марии Политовой
Власти назвали самую резонансную стройку России
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Фоторепортажи
40Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
20 февраля, источник: Комсомольская правда

Только в одном районе Волгограда рождаемость выше смертности

Волгоград ежегодно теряет жителей — это уже не предположение, а упрямые факты. Много людей покидает город, да и рождаемость невысокая.

Источник: Комсомольская правда

Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградстате, в 2017-м году только в одном районе города зафиксирован естественный прирост населения (то есть число рожденных малышей превысило число умерших) — это Советский.

Во всех остальных районах Волгограда наблюдается естественная убыль.

Из положительного: в прошлом году в Волгограде умерло гораздо меньше людей, чем в 2016-м (на 4,1%). В том числе снизилась и младенческая смертность: детей в возрасте до 1 года умерло на 25 человек меньше (в 1,8 раза).

Еще один интересный факт от специалистов ведомства — в Волгограде увеличилось на 8,1%, число зарегистрированных браков между парами. В то время как число разводов выросло всего на 0,6%. Таким образом, на каждую 1000 браков пришлось 622 развода (против 669 в январе-ноябре 2016-го).

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Москве обсудили будущее сирийских и иракских курдов
Жертв нападения в Дагестане похоронили на территории собора
МИД рассказал о десятках раненых в Сирии россиян
Врачи рассказали, нужно ли мочить щетку перед чисткой зубов
Tinder назвал десять самых привлекательных мужских имен в России
Американцы назвали своих главных врагов
Российским призерам Олимпиады подарят дорогие иномарки
Странное открытие: самолеты не летают на курорты Египта
Британец проехал на машине за пивом 32000 км
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
В биатлоне проиграно все Рассказываем о главных событиях 20 февраля на Олимпиаде в Пхенчхане
Авто
Очевидцы сняли на дороге КАМАЗ следующего поколения (видео) На youtube-канале Avtospravochnaya появилась видеозапись дорожных испытаний нового магистрального тягача КАМАЗ-54901
Hi-Tech
Врата в Ад: древнеримские жрецы убивали жертв смертельным газом Ученые выяснили, как языческие жрецы древнего Рима использовали жуткое место в ритуальных целях
Кино
Герой сериала «Улица» повторил судьбу погибшего актера Снявшийся в проекте 18-летний Егор Клинаев погиб в ДТП в сентябре 2017 года
Недвижимость
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Переезд в первый новый дом в рамках реновации начнется уже с 26 февраля
Федор Смолов промахнулся на 200 миллионов
Глава Минстроя указал на нехватку архитекторов
Леди
Как выглядят и чем занимаются солистки группы «Тату» сегодня Сегодняшняя именинница Юля Волкова по-прежнему остается в памяти народной «черненькой» из группы «Тату»
Дети
Что подарить мальчику на 23 Февраля: 10 оригинальных идей Мама не будет мамой, если не заморочится и не подарит крутую вещь – с любовью и верой в своего сына
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь