Только в одном районе Волгограда рождаемость выше смертности
Волгоград ежегодно теряет жителей — это уже не предположение, а упрямые факты. Много людей покидает город, да и рождаемость невысокая.
Волгоград ежегодно теряет жителей — это уже не предположение, а упрямые факты. Много людей покидает город, да и рождаемость невысокая.
Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградстате, в 2017-м году только в одном районе города зафиксирован естественный прирост населения (то есть число рожденных малышей превысило число умерших) — это Советский.
Во всех остальных районах Волгограда наблюдается естественная убыль.
Из положительного: в прошлом году в Волгограде умерло гораздо меньше людей, чем в 2016-м (на 4,1%). В том числе снизилась и младенческая смертность: детей в возрасте до 1 года умерло на 25 человек меньше (в 1,8 раза).
Еще один интересный факт от специалистов ведомства — в Волгограде увеличилось на 8,1%, число зарегистрированных браков между парами. В то время как число разводов выросло всего на 0,6%. Таким образом, на каждую 1000 браков пришлось 622 развода (против 669 в
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