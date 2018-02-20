В пособии по казахскому языку нашли упражнение о МС Сайлаубеке
Казахстанскую общественность снова взбудоражили школьные задания. В пособие по казахскому языку закралось упражнение о МС Сайлаубеке из Атырау, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.
Казахстанскую общественность снова взбудоражили школьные задания. В пособие по казахскому языку закралось упражнение о МС Сайлаубеке из Атырау, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.
Артист, исполняющий песни на непонятном языке, прославился на всю страну несколько лет назад.
А сборник, где прописаны вопросы про Сайлаубека, рекомендован для подготовки к поступлению в Назарбаев интеллектуальные школы. Пособие выпущено в этом году. И дотошные родители сразу нашли весьма специфические упражнения. В тексте на 75-й странице раcписано, какие хиты исполняет уличный певец и в каких программах он участвовал?
После чего следует вопрос: что стало причиной популярности артиста? Ниже идут варианты: лекции, интервью телеканалам Бишкека, концерт в России и выступления на телеканалах? В ближайшее время мы надеемся узнать правильный ответ от самих авторов креативных вопросов.
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