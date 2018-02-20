В пособии по казахскому языку нашли упражнение о МС Сайлаубеке

Источник: Zakon.kz

Артист, исполняющий песни на непонятном языке, прославился на всю страну несколько лет назад.

А сборник, где прописаны вопросы про Сайлаубека, рекомендован для подготовки к поступлению в Назарбаев интеллектуальные школы. Пособие выпущено в этом году. И дотошные родители сразу нашли весьма специфические упражнения. В тексте на 75-й странице раcписано, какие хиты исполняет уличный певец и в каких программах он участвовал?