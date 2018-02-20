Отстраненная от Олимпиады омская биатлонистка будет судиться с Родченковым
Яна Романова и еще две спортсменки потребуют от информатора ВАДА компенсаций в 10 млн долларов. Помогать им вызвался миллиардер Михаил Прохоров.
Яна Романова и еще две спортсменки потребуют от информатора ВАДА компенсаций в 10 млн долларов. Помогать им вызвался миллиардер Михаил Прохоров.
Российские биатлонистки Яна Романова, Ольга Зайцева и Ольга Вилухина, получившие пожизненное отстранение от МОК, намерены подать в суд на
Иски будут поданы в суд штата
Напомним, все три россиянки получили дисквалификации в связи с допинговым скандалом. Романова лишилась серебряной медали, заработанной на Олимпиаде-2014 в Сочи. У Зайцевой также было второе место, у Вилухиной — два серебра.
Родченков информировал ВАДА о допинговых практиках в российском спорте. Во многом благодаря его данным расследование вылилось с международный скандал, результатом которого стало отстранение сборной России от Олимпиады-2018 в Корее. В России против него возбудили несколько уголовных дел.
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