Отстраненная от Олимпиады омская биатлонистка будет судиться с Родченковым

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Российские биатлонистки Яна Романова, Ольга Зайцева и Ольга Вилухина, получившие пожизненное отстранение от МОК, намерены подать в суд на экс-главу Московской антидопинговой лаборатории, информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова. Спортсменки будут добиваться от него компенсаций в 10 млн долларов по каждому случаю. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The New York Times.

Иски будут поданы в суд штата Нью-Йорк. По данным издания, спортсменкам окажет помощь бизнесмен Михаил Прохоров.

Напомним, все три россиянки получили дисквалификации в связи с допинговым скандалом. Романова лишилась серебряной медали, заработанной на Олимпиаде-2014 в Сочи. У Зайцевой также было второе место, у Вилухиной — два серебра.