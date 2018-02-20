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20 февраля, источник: Om1.ru

Отстраненная от Олимпиады омская биатлонистка будет судиться с Родченковым

Яна Романова и еще две спортсменки потребуют от информатора ВАДА компенсаций в 10 млн долларов. Помогать им вызвался миллиардер Михаил Прохоров.

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Российские биатлонистки Яна Романова, Ольга Зайцева и Ольга Вилухина, получившие пожизненное отстранение от МОК, намерены подать в суд на экс-главу Московской антидопинговой лаборатории, информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова. Спортсменки будут добиваться от него компенсаций в 10 млн долларов по каждому случаю. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The New York Times.

Иски будут поданы в суд штата Нью-Йорк. По данным издания, спортсменкам окажет помощь бизнесмен Михаил Прохоров.

Напомним, все три россиянки получили дисквалификации в связи с допинговым скандалом. Романова лишилась серебряной медали, заработанной на Олимпиаде-2014 в Сочи. У Зайцевой также было второе место, у Вилухиной — два серебра.

Родченков информировал ВАДА о допинговых практиках в российском спорте. Во многом благодаря его данным расследование вылилось с международный скандал, результатом которого стало отстранение сборной России от Олимпиады-2018 в Корее. В России против него возбудили несколько уголовных дел.

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30 января© Ньюстюб
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