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20 февраля, источник: ИА Башинформ

Продолжение истории с подменой детей: настоящая дочь родителей из Башкирии подала в суд

УФА, 20 фев 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Екатерина Туганова (на фото слева), которую более 30 лет назад подменили с другой девочкой в роддоме и отправили вместо деревни в Башкирии в Челябинск, подала в суд. Женщина требует компенсации от областного перинатального центра в размере 10 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на консультанта Центрального районного суда Челябинска.

«Предварительное заседание по рассмотрению иска назначено на 22 февраля на 10 часов по уфимскому времени», — уточнила консультант Наталья Прохорова.

Напомним, в 2018 году Екатерина Туганова написала на своей странице в социальной сети о том, что настоящая дочь Зои Тугановой — женщины, которая ее воспитывала (на фото по центру) — живет в башкирской деревне и зовут ее Люция Тулигенова (на фото справа).

Источник: Башинформ

Врачи Челябинского областного перинатального центра перепутали девочек из-за созвучия фамилий.

В итоге настоящая дочь Зои Тугановой, Люция, оказалась в башкирской деревне, а Екатерина воспитывалась в Челябинске.

«Появление ребенка славянской внешности у башкирских родителей породило много сплетен в поселке. В итоге биологический отец Екатерины попал в тюрьму, а на мать «обрушилось еще большее давление со стороны соседей, и она морально не справилась с ситуацией», — сообщается на страницах издания.

В прошлом году в Челябинской области уже рассмотрели иск Зои Тугановой, которая потребовала три миллиона рублей компенсации морального вреда. Согласно решению суда перинатальный центр должен выплатить пострадавшей один миллион рублей.

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