Продолжение истории с подменой детей: настоящая дочь родителей из Башкирии подала в суд

«Предварительное заседание по рассмотрению иска назначено на 22 февраля на 10 часов по уфимскому времени», — уточнила консультант Наталья Прохорова.

Напомним, в 2018 году Екатерина Туганова написала на своей странице в социальной сети о том, что настоящая дочь Зои Тугановой — женщины, которая ее воспитывала (на фото по центру) — живет в башкирской деревне и зовут ее Люция Тулигенова (на фото справа).

Источник: Башинформ

Врачи Челябинского областного перинатального центра перепутали девочек из-за созвучия фамилий.

В итоге настоящая дочь Зои Тугановой, Люция, оказалась в башкирской деревне, а Екатерина воспитывалась в Челябинске.

«Появление ребенка славянской внешности у башкирских родителей породило много сплетен в поселке. В итоге биологический отец Екатерины попал в тюрьму, а на мать «обрушилось еще большее давление со стороны соседей, и она морально не справилась с ситуацией», — сообщается на страницах издания.