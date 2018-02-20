Продолжение истории с подменой детей: настоящая дочь родителей из Башкирии подала в суд
УФА, 20 фев 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Екатерина Туганова (на фото слева), которую более 30 лет назад подменили с другой девочкой в роддоме и отправили вместо деревни в Башкирии в Челябинск, подала в суд. Женщина требует компенсации от областного перинатального центра в размере 10 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на консультанта Центрального районного суда Челябинска.
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