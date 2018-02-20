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20 февраля, источник: Lenta.Ru

Зафиксирована самая далекая суперсверхновая в истории

Астрономы открыли самую далекую из зафиксированных до сих пор сверхновых, которая возникла 10,5 миллиарда лет назад. Она относится к редкому типу гиперновых, которые могут быть вызваны коллапсом быстро вращающейся сверхмассивной звезды, интенсивным свечением окружающего звезду облака пыли и газа или вспышкой магнетара.

Международная группа астрономов открыла самую далекую из зафиксированных до сих пор мощных сверхновых, которая возникла 10,5 миллиарда лет назад. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Взорвавшаяся звезда, обозначенная как DES16C2nm, была обнаружена в рамках проекта Dark Energy Survey, предназначенного для изучения расширения Вселенной и крупномасштабных галактических структур. DES16C2nm зарегистрирована в августе 2016 года, а интенсивность ее излучения была подтверждена учеными, работающими на трех самых мощных в мире телескопах — Very Large Telescope и Magellan в Чили и обсерватории Кека на Гавайях.

Сверхновая появилась, когда возраст Вселенной составлял приблизительно 3,3 миллиарда лет. Она относится к редкому типу гиперновых (англ. superluminous supernova, SLSN), которые могут быть вызваны коллапсом быстро вращающейся сверхмассивной звезды, интенсивным свечением окружающего звезду облака пыли и газа или вспышкой магнетара.

Магнетаром называют разновидность нейтронных звезд, обладающих рекордным по своей силе магнитным полем. Диаметр этих объектов составляет 20−30 километров, однако по своей массе они превышают Солнце. Взрыв на магнетаре SGR 1806−20, удаленном от Земли на 50 тысяч световых лет, вызвал относительно сильную ионизацию в высших слоях атмосферы нашей планеты.

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