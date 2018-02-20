В Молдове увеличат все виды стипендий

Источник: Sputnik.md

«Для материальной поддержки учащихся и студентов, чтобы мотивировать к достижениям молодых академиков, министерство предлагает индексировать на 5% размер всех типов стипендий для учащихся ПТУ, студентов всех циклов обучения, медиков-резидентов, клинических врачей-ординаторов, а также социальные стипендии, стипендии за особые заслуги и постуниверситетские», — говорится в пояснительной части к проекту закона.

Таким образом, на первом цикле обучения в ВУЗе будет три категории стипендии: первая — 840 леев, вторая — 715 леев и третья — 660 леев. На втором цикле обучения — единый размер 900 леев. Социальная стипендия в университетах составит 440 леев.

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В среднем профессионально-техническом образовании стипендия также будет трех категорий: первая — 485 леев, вторая — 410 леев, третья — 345 леев. Для глухих и слабослышащих учащихся ПТУ будет единая стипендия — 370 леев.

На первом курсе докторантуры стипендия будет 1100 леев, на втором курсе — 1220 леев, на третьем — 1265 леев. Медики-резиденты на первом курсе будут получать 1100 леев, на втором и третьем курсе — по 1220 леев, на четвертом и пятом курсе — 1265 леев.

Врачи с опытом работы, поступившие на второй цикл, будут получать стипендию в размере должностного оклада. Для тех, кто работает над исследованием для получения звания доктор хабилитат, стипендия будет равняться средней зарплате до момента поступления на постдокторантуру, но не превышающей средний размер зарплаты в экономике.