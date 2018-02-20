В Молдове увеличат все виды стипендий
КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований предложило увеличить в стране все виды стипендий. Соответствующий проект закона во вторник вынесен на публичные обсуждения до 6 марта.
КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований предложило увеличить в стране все виды стипендий. Соответствующий проект закона во вторник вынесен на публичные обсуждения до 6 марта.
«Для материальной поддержки учащихся и студентов, чтобы мотивировать к достижениям молодых академиков, министерство предлагает индексировать на 5% размер всех типов стипендий для учащихся ПТУ, студентов всех циклов обучения,
Таким образом, на первом цикле обучения в ВУЗе будет три категории стипендии: первая — 840 леев, вторая — 715 леев и третья — 660 леев. На втором цикле обучения — единый размер 900 леев. Социальная стипендия в университетах составит 440 леев.
В среднем
На первом курсе докторантуры стипендия будет 1100 леев, на втором курсе — 1220 леев, на третьем — 1265 леев.
Врачи с опытом работы, поступившие на второй цикл, будут получать стипендию в размере должностного оклада. Для тех, кто работает над исследованием для получения звания доктор хабилитат, стипендия будет равняться средней зарплате до момента поступления на постдокторантуру, но не превышающей средний размер зарплаты в экономике.
Размер республиканской стипендии, согласно проекту закона, составит 1455 леев, президентской — 1320 леев, правительственной — 1210 леев.
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