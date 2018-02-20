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20 февраля, источник: "Российская газета"

Охотник в Прикамье шел на лыжах 10 часов, чтобы спасти друга

В избушке заброшенного поселка Касево Гайнского района Прикамья умирал охотник Сергей Баяндин. У него были отморожены ноги.

Накануне он с другом Максимом был на охоте в глухой северной тайге. У них сломался снегоход, и пришлось возвращаться к жилью пешком, по сугробам. По пути Сергей занемог и не смог двигаться. В Касево его дотащили Максим и егерь, который жил в этом заброшенном поселке.

Тем временем Сергею становилось все хуже. Связи у охотников не было. Ближайшее жилое место поселок Лель. Он в сорока километрах от Касево. Максим решил идти туда, вызывать медиков и спасателей. Встав на лыжи, двинулся в путь. По зимнему лесу Максим шел десять часов.

— Мне позвонили из Леля, — говорит Людмила Зонова, жена Сергея Баяндина. — Это был Максим. Он сказал, что Сергей отморозил ноги и находится в тайге. Я тут же сообщила об этом спасателям Гайнского района.

После звонка Людмилы начали работать экстренные службы. Ситуацию взял на контроль глава Гайнского района Владимир Исаев. Для выезда в Касево, где лежал Баяндин, начали готовиться полиция, медики и спасатели.

— От райцентра до этого места более ста километров, — говорит Исаев. — Я подумал, что у нас уйдет слишком много времени на дорогу. И решили сообщить о случившемся в Пермь.

Начальник единой дежурно-диспетчерской службы Гайнского района Александр Дегтянников связался со службой «Медицина катастроф» и краевым МЧС. Ему ответили, что направят за Баяндиным вертолет санитарной авиации.

МИ-9 с врачами на борту больше трех часов летел из Перми до Касево. В снежной тайге пилоты с трудом нашли этот заброшенный поселок. Однако никто не подавал никаких сигналов.

— Егерь, что сидел с Баяндиным, услышал гул вертолета и выскочил из домика, — говорит Лариса Ворожцова, заведующая отделением экстренной помощи Пермской краевой больницы. — Мужчина забрался на какой-то пригорок и начал прыгать там, размахивать руками и ногами, привлекая внимание.

Максим решил отправиться по зимней тайге в одиночку, чтобы вызывать медиков и спасателей.

Пилоты заметили его, садиться пришлось прямо в сугробы. Потом больного на руках затащили в вертолет и взяли курс на Пермь. Больного доставили в реанимацию и оказали необходимую помощь. Сейчас, по словам медиков, его жизнь вне опасности. А спасший его Максим вернулся в Касево вызволять оставленный в тайге снегоход. Связаться с ним пока не удалось.

Кстати, спасатели рекомендуют в зимнее время года не выезжать в лес на одном снегоходе. Всегда должен быть резервный транспорт.

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