Охотник в Прикамье шел на лыжах 10 часов, чтобы спасти друга
В избушке заброшенного поселка Касево Гайнского района Прикамья умирал охотник Сергей Баяндин. У него были отморожены ноги.
В избушке заброшенного поселка Касево Гайнского района Прикамья умирал охотник Сергей Баяндин. У него были отморожены ноги.
Накануне он с другом Максимом был на охоте в глухой северной тайге. У них сломался снегоход, и пришлось возвращаться к жилью пешком, по сугробам. По пути Сергей занемог и не смог двигаться. В Касево его дотащили Максим и егерь, который жил в этом заброшенном поселке.
Тем временем Сергею становилось все хуже. Связи у охотников не было. Ближайшее жилое место поселок Лель. Он в сорока километрах от Касево. Максим решил идти туда, вызывать медиков и спасателей. Встав на лыжи, двинулся в путь. По зимнему лесу Максим шел десять часов.
— Мне позвонили из Леля, — говорит Людмила Зонова, жена Сергея Баяндина. — Это был Максим. Он сказал, что Сергей отморозил ноги и находится в тайге. Я тут же сообщила об этом спасателям Гайнского района.
После звонка Людмилы начали работать экстренные службы. Ситуацию взял на контроль глава Гайнского района Владимир Исаев. Для выезда в Касево, где лежал Баяндин, начали готовиться полиция, медики и спасатели.
— От райцентра до этого места более ста километров, — говорит Исаев. — Я подумал, что у нас уйдет слишком много времени на дорогу. И решили сообщить о случившемся в Пермь.
Начальник единой
— Егерь, что сидел с Баяндиным, услышал гул вертолета и выскочил из домика, — говорит Лариса Ворожцова, заведующая отделением экстренной помощи Пермской краевой больницы. — Мужчина забрался на
Максим решил отправиться по зимней тайге в одиночку, чтобы вызывать медиков и спасателей.
Пилоты заметили его, садиться пришлось прямо в сугробы. Потом больного на руках затащили в вертолет и взяли курс на Пермь. Больного доставили в реанимацию и оказали необходимую помощь. Сейчас, по словам медиков, его жизнь вне опасности. А спасший его Максим вернулся в Касево вызволять оставленный в тайге снегоход. Связаться с ним пока не удалось.
Кстати, спасатели рекомендуют в зимнее время года не выезжать в лес на одном снегоходе. Всегда должен быть резервный транспорт.
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