Двенадцатилетний вундеркинд из Алматы создал конвертер кириллицы на латиницу

Источник: Zakon.kz

Вариант последней отличается от утверждённой версии. Поскольку программу мальчик разработал осенью прошлого года. С помощью конвертера огромный объём работы можно выполнить быстро и недорого, — утверждает разработчик. Программа позволяет за одну секунду перевести 13 книг. Сейчас конвертер находится на рассмотрении Министерства образования и науки.

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Разработка программы заняла всего три часа. Создал два варианта. Один из них пользовательский, а второй — для моментального перевода текста. По словам разработчика, благодаря программе огромный объем работы можно выполнить в считанные секунды.

— В первом варианте перевод осуществляется по одному символу. К примеру, при вводе буквы «Q» не нужно нажимать какие-либо клавиши, перевод осуществляется автоматически. А вот второй вариант переводит готовые тексты. Данная программа эффективна при переводе на латиницу книг и различных трудов, — говорит студент 1 курса Абзал Мырзаш.

Юный вундеркинд о создании конвертера не задумывался. Идея пришла внезапно. Программу родители посоветовали отправить в Администрацию Президента. Сейчас вариант перевода на латиницу рассматривается в Министерстве образования и науки.

Когда Абзал показал нам конвертер, мы очень удивились. С ее помощью можно переводить большие труды и научные работы мгновенно. То есть, это большая экономия времени, а также средств. К примеру, за одну секунду конвертер может перевести на латиницу 13 книг. А за 38 секунд — около пятисот книг, — утверждает отец Абзала Дауренбек Мырзаш.

— Считаю, что данная разработка вполне имеет право на жизнь. Комиссия, безусловно, рассмотрит его предложения. И, думаю, если не полностью утвердят программу, то какие-то элементы все же будут использованы, — говорит филолог Орынтай Ошанова.