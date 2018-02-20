Для всех, даром
SpaceX приступает к развертыванию глобального спутникового интернета.
SpaceX приступает к развертыванию глобального спутникового интернета.
Проект Starlink
Согласно изначальным планам, американцы должны были разработать микроспутники массой от 100 до 500 килограммов. На борту каждого спутника планировалось разместить сетевое оборудование, позволяющее не только отправлять на Землю сигналы и принимать ответы, но и пересылать данные от спутника к спутнику.
Для «общения» с Землей спутники должны были получить трансмиттеры с фазированными антенными решетками с технологией формирования направленной диаграммы, благодаря которой мощность сигнала и скорость обмена данными можно было бы повышать для районов планеты, где идет наиболее активное пользование сетью или высока плотность населения. В свою очередь, передавать данные друг другу спутники SpaceX смогли бы с помощью лазерной связи с частотой излучения более десяти терагерц.
Технические подробности о работе антенн и оптической системы SpaceX предоставила американской Федеральной комиссии по связи в рамках подачи заявки на выделение рабочих частот для спутникового интернета. При этом компания сумела добиться запрета на публичное распространение этих подробностей — о существовании заявки и ее примерном содержании известно, о деталях — нет.
Изначально американская компания, основанная предпринимателем Илоном Маском, планировала вывести на низкую околоземную орбиту 4425 спутников с оборудованием связи, работающим в Ku- и
Сегодня во всем мире действуют несколько провайдеров, предоставляющих доступ в интернет посредством спутниковой связи. Для этого абоненту необходимо лишь приобрести трансивер (устройство, принимающее и передающее спутниковый сигнал и конвертирующее его в стандартный сетевой сигнал) и спутниковую тарелку. Это оборудование позволяет принимать сигнал с одного или нескольких спутников, размещенных на геостационарной орбите на высоте около 36 тысяч километров.
Столь высокое размещение спутников позволяет с помощью всего одного аппарата покрывать практически целое полушарие (при этом ближе к полюсам качество сигнала сильно снижается
Все аппараты будут выстроены в одноранговую сеть (каждый спутник в сети будет самостоятельной единицей, одновременно выполняя функции и клиента, то есть участника сети, и сервера, управляющего ее сегментами).
Для сравнения, в сотовых сетях стандарта 4G задержка составляет в среднем
Какая скорость
Некоторые вопросы вызывает техническая сторона глобального интернета. Современные системы связи, используемые на телекоммуникационных спутниках на геостационарных орбитах, могут одновременно обслуживать в среднем до 1200 подключений. Это означает, что к одному такому спутнику одновременно с Земли могут подключиться не более 1200 терминалов, к каждому из которых, впрочем, в свою очередь могут быть подключены несколько сотен компьютеров (правда, в этом случае ширина канала связи с терминалом будет делиться между всеми одновременно подключенными компьютерами — 40 мегабит в секунду, распределенные между сотней машин, выглядят бледновато).
Если предположить, что спутники SpaceX будут поддерживать не меньшее количество подключений, что вся группировка из 11943 спутников сможет обслуживать не более 14,3 миллиона наземных терминалов. А на самом деле их будет меньше
Нынешние планы американской компании предполагают возможность подключения каждого наземного терминала к сети на скорости до одного гигабита в секунду. Это довольно широкий канал, внутри которого смогут относительно комфортно сосуществовать несколько десятков компьютеров. Если учесть, что в Европе и США широкополосным доступом в интернет принято считать подключение на скорости больше 10−15 мегабит в секунду, то фактически благодаря одному терминалу скоростное подключение к сети смогут получать небольшие поселения.
Для сравнения, для 76 стран мира в рейтинге сервиса измерения скорости подключения Ookla Speedtest средняя скорость подключения в 2017 году выросла на 30 процентов — до 20,28 мегабита в секунду. При этом средняя скорость доступа в интернет для всех стран мира составляет около семи мегабит в секунду. Оценивая эти данные, следует отметить, что существует множество развивающихся стран Африки и Азии, где интернета практически нет.
Многие СМИ поначалу писали, что спутниковая группировка SpaceX позволит организовать доступ в интернет по
По какой цене
Как уже говорилось выше, для получения доступа к интернету посредством спутников SpaceX необходимо будет купить трансивер, фазированную антенну и терминал управления ею. Предполагается, что с помощью терминала антенна будет поддерживать направление на ближайший спутник, а при ухудшении качества связи с ним — переключаться на следующий.
Экономическая модель всемирного доступа в сеть, разрабатываемого SpaceX, пока не ясна. Сегодня провайдеры спутникового интернета получают основной доход от абонентской платы, которая может составлять от пяти долларов в месяц за один гигабайт трафика (при скорости прямого канала до 40 мегабит в секунду и обратного — до 12 мегабит в секунду) до 150−200 долларов в месяц за 200 гигабайт трафика. При этом для корпоративных клиентов цены могут увеличиваться до двух раз. Провайдеров, которые бы предоставляли безлимитный доступ, буквально единицы, а стоимость на такие услуги обычно уже определяется индивидуально. Впрочем, крупные компании, работающие в регионах, где другой связи нет в принципе, пользуются спутниковым интернетом.
Для сравнения, обычные кабельные или сотовые провайдеры экономическую модель сместили в сторону доходов от встроенной рекламы, дополнительных услуг, в том числе технической поддержки, обслуживания линий, а также аренды и продажи оборудования.
Если изначальное утверждение SpaceX о дешевом широкополосном доступе верно, то основную прибыль компания, вероятно, будет получать от рекламы, аренды и продажи оборудования (терминалы с самонастраивающимися на спутники антеннами дешевыми быть просто не могут), а также, возможно, от оказания услуг, включая установку и настройку оборудования. Кроме того, в SpaceX уже заявили, что получать доход компания планирует и от сдачи своих
В целом же благодаря глобальному спутниковому интернету SpaceX намерена получить финансирование на разработку, проведение испытаний и производство многоразовых транспортных космических кораблей, которые будут использоваться для перевозки людей и грузов на Марс.
Что с законом
Впрочем, помимо чисто технических проблем SpaceX может столкнуться с законодательными ограничениями в отдельных странах. Даже в США статус программы Starlink до сих пор не определен.
Предполагается, что первый всеобщий доступ в интернет будет развернут в США, затем в Канаде, странах Европы, а потом и в остальных регионах планеты. При этом власти европейских, азиатских или африканских стран могут не выдать разрешение на использование частот. В этом случае либо SpaceX придется выключать вещание спутников на территорию стран, не выдавших разрешения (что вряд ли), либо компании будет запрещено поставлять свои спутниковые терминалы в эти государства.
К слову, дешевый спутниковый интернет, если он действительно будет дешевым, может вызвать интерес также антимонопольных служб, особенно если стоимость доступа в сеть окажется существенно ниже, чем у остальных провайдеров. SpaceX планирует завершить формирование спутниковой группировки к середине 2020-х годов. К этому времени ее численность превысит общее количество спутников, находящихся на земных орбитах сегодня. При этом, если у американской компании появятся конкуренты, ее группировка все равно, вероятнее всего, будет крупнейшей.
Это тоже может послужить поводом для интереса антимонопольных служб, действия которых могут быть самыми разнообразными: от назначения многомиллионного или даже многомиллиардного штрафа до запрета деятельности компании в той или иной стране. Особенной активностью отличаются европейские антимонопольные службы, уже успешно оштрафовавшие и Microsoft, и Amazon, и Google (вложила один миллиард долларов в проект Starlink), и много других компаний поменьше.
Кто еще
В 2015 году она объявила о намерении вывести на околоземную орбиту на высоте 1,4 тысячи километров 4,6 тысячи спутников. Эта группировка, как заявляли корейцы, могла бы обеспечить совокупную мировую пропускную способность в один зеттабайт (1021 байт) в месяц. Для сравнения, по оценке компании Cisco, общемировой объем
Предварительные работы по проекту Samsung начала вскоре после объявления о нем, однако с тех
Между тем разработкой собственного спутникового интернет занимается британский консорциум OneWeb, который поддерживают американский предприниматель и основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон, а также компания по разработке беспроводных систем связи Qualcomm. OneWeb планирует разместить на орбите высотой 1,2 тысячи километров 648 телекоммуникационных спутников, которые будут обеспечивать
В 2017 году компания подала в Федеральную комиссию по связи США заявку на размещение на низкой околоземной орбите дополнительных 1972 спутников. Запустить первые аппараты в космос планировалось еще в конце 2017 года, однако этого не произошло. Изначально план консорциума предусматривал завершение формирования группировки спутников до конца 2019 года. К слову, в середине февраля 2018 года стало известно, что Государственная комиссия по радиочастотам России отказалась выделять частоты для OneWeb.
В российском ведомстве заявили, что частоты, необходимые для работы спутникового интернета OneWeb в России, пересекаются с частотами, на которых должна будет вещать российская система «Экспресс-РВ», создаваемая предприятием «Космическая связь». В состав «Экспресс-РВ» войдут четыре спутника на высокоэллиптической орбите, которые будут обеспечивать связью Арктику.
Развитие Арктики для российских властей является приоритетным.
Проектом спутникового интернета, например, могут заинтересоваться власти Великобритании, которые намерены наделить всех граждан страны неотъемлемым правом на интернет и к 2020 году обеспечить всех желающих широкополосным доступом в сеть, даже если они проживают в труднодоступных районах. Тем не менее, низкие околоземные орбиты уже сегодня довольно сильно замусорены, а по мере выхода из строя сотен и тысяч
Василий Сычёв.
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