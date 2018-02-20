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20 февраля, источник: Uralpress.ru

Ирина Буторина опровергла обвинения в свой адрес об угрозах приемным семьям

Уполномоченный по правам ребенка Челябинской области Ирина Буторина опровергла информацию об угрозе забрать детей из приемных семей, которые обнародовали в СМИ факты о сексуальном насилии в одной из школ-интернатов.

Сегодня в нескольких СМИ появилась информация со ссылкой на адвоката одного из пострадавших о том, что Ассоциация приемных родителей позвонила приемным семьям и сообщила, что Ирина Буторина грозится забрать мальчиков из семьи, если родители будут общаться с журналистами.

Детский омбудсмен пояснила, что руководитель Ассоциации приемных семей действительно обратился к ней с просьбой оказать поддержку родителям (ещё до публикаций), поскольку приемные семьи опасались, что у них заберут детей.

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«В телефонной беседе мною было разъяснено, что оснований для отобрания детей нет. И будут приняты меры по недопущению дополнительных психотравм и стресса для детей», — уточнила Ирина Буторина.

Уполномоченный по правам ребенка встретилась с приемными родителями пострадавших, разъяснила ситуацию и попросила в случае дальнейших угроз от кого-либо обращаться к ней.

«Что касается обращения в СМИ — это право каждого — обратиться или нет, указывать никто, в том числе и я, не может, но, отвечая на вопрос родителей “а что же им вообще делать”, мною было озвучено личное мнение, что ажиотаж в СМИ не пойдёт на пользу детям», — пояснила Ирина Буторина.

Как уже сообщало агентство, по факту совершения насильственных действиях сексуального характера в отношении семи детей в одной из школ-интернатов Челябинской области было возбуждено уголовное дело. Обвинение предъявлено 51-летнему мужчине. Кроме того, возбуждено и расследуется уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами органов социальной защиты. Прокуратура выявила ряд нарушений. Представители детского омбудсмена России и Генпрокуратура проведут комплексную проверку.

В настоящее время руководитель детского дома уволен. На период проведения следственных действий отстранены от работы четыре сотрудника учреждения.

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