Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Герой сериала «Улица» повторил судьбу погибшего актера
Ученые выяснили, почему мерзнут руки
Оксана Федорова похвасталась талантом 4-летней дочери
Известную гостиницу в Москве снесут к осени
София Ротару отдыхает на белоснежной яхте
Минюст США обнаружил россиян, «влиявших» на президентские выборы США впервые выдвинули официальные обвинения против 13 россиян и трех российских организаций
Джоли, Лоуренс и Боня на церемонии вручения премии BAFTA 2018
Елена Яковлева ответила на вопрос о продолжении «Каменской»
МВД придумало новый повод лишать водителей прав
ОСАГО для хулиганов может подорожать в три раза
По всему фронту идут жестокие бои, ВСУ наступают - Иванов
Глава Якутии о слухе о дебоше на борту «Аэрофлота»
Алина Кабаева поддержала юных гимнасток на соревновании
Ульяна Сергеенко встречается с Игорем Сечиным
Театр Сатиры расторг договор с Кариной Мишулиной – СМИ
СМИ: Названа точная причина гибели Марии Политовой
10 признаков того, что вам пора делать ремонт
Ванна или душевая кабина: все за и против
Фоторепортажи
40Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
20 февраля, источник: ИА Башинформ

50 родителей во главе с министром образования Башкирии написали ЕГЭ по русскому языку

УФА, 21 фев 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Почувствовать на себе что такое ЕГЭ смогли 50 взрослых. В кабинете республиканской гимназии-интернат им. Г. Альмухаметова с ручкой и аттестационными заданиями, максимально приближенными к реальным, родители написали ЕГЭ по русскому языку.

Источник: Башинформ

Испытание прошли министр образования Башкирии Гульназ Шафикова, ее первый заместитель Альмира Ганеева, начальник Управления по контролю и надзору в сфере образования республики Айбулат Хажин, руководитель Региональной общественной организации содействия в решении социальных проблем семьи и человека «Продвинутые родители» Ирина Банникова, замдиректора по информационному вещанию ГТРК «Башкортостан» Элла Курильская, трехкратная чемпионка и рекордсменка Летних Паралимпийских игр 2008 года, Заслуженный мастер спорта, восьмикратная чемпионка Паралимпийских игр Оксана Савченко, главный редактор телекомпании «Вся Уфа» Булат Терегулов, родители выпускников и журналисты.

«ЕГЭ для родителей проводится в республике второй год подряд по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Главная цель — повысить информированность родителей выпускников об особенностях экзаменационных процедур», — объяснила министр образования Башкирии.

Отметим, до конца февраля акцию «ЕГЭ для родителей» поддержат все города региона.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Рустэм Хамитов предложил внедрить региональный материнский капитал
МИД рассказал о десятках раненых в Сирии россиян
Врачи рассказали, нужно ли мочить щетку перед чисткой зубов
Tinder назвал десять самых привлекательных мужских имен в России
Американцы назвали своих главных врагов
Российским призерам Олимпиады подарят дорогие иномарки
Странное открытие: самолеты не летают на курорты Египта
Британец проехал на машине за пивом 32000 км
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
В биатлоне проиграно все Рассказываем о главных событиях 20 февраля на Олимпиаде в Пхенчхане
Авто
Очевидцы сняли на дороге КАМАЗ следующего поколения (видео) На youtube-канале Avtospravochnaya появилась видеозапись дорожных испытаний нового магистрального тягача КАМАЗ-54901
Hi-Tech
Врата в Ад: древнеримские жрецы убивали жертв смертельным газом Ученые выяснили, как языческие жрецы древнего Рима использовали жуткое место в ритуальных целях
Кино
Герой сериала «Улица» повторил судьбу погибшего актера Снявшийся в проекте 18-летний Егор Клинаев погиб в ДТП в сентябре 2017 года
Недвижимость
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Страшные и красивые: Петербуржцы публикуют фото сосулек
Пермские общественники предложили властям переименовать улицы, носящие имена революционеров-террористов
Леди
Как выглядят и чем занимаются солистки группы «Тату» сегодня Сегодняшняя именинница Юля Волкова по-прежнему остается в памяти народной «черненькой» из группы «Тату»
Дети
Что подарить мальчику на 23 Февраля: 10 оригинальных идей Мама не будет мамой, если не заморочится и не подарит крутую вещь – с любовью и верой в своего сына
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь