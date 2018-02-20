50 родителей во главе с министром образования Башкирии написали ЕГЭ по русскому языку
УФА, 21 фев 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Почувствовать на себе что такое ЕГЭ смогли 50 взрослых. В кабинете республиканской
УФА, 21 фев 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Почувствовать на себе что такое ЕГЭ смогли 50 взрослых. В кабинете республиканской
Испытание прошли министр образования Башкирии Гульназ Шафикова, ее первый заместитель Альмира Ганеева, начальник Управления по контролю и надзору в сфере образования республики Айбулат Хажин, руководитель Региональной общественной организации содействия в решении социальных проблем семьи и человека «Продвинутые родители» Ирина Банникова, замдиректора по информационному вещанию ГТРК «Башкортостан» Элла Курильская, трехкратная чемпионка и рекордсменка Летних Паралимпийских игр 2008 года, Заслуженный мастер спорта, восьмикратная чемпионка Паралимпийских игр Оксана Савченко, главный редактор телекомпании «Вся Уфа» Булат Терегулов, родители выпускников и журналисты.
«ЕГЭ для родителей проводится в республике второй год подряд по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Главная цель — повысить информированность родителей выпускников об особенностях экзаменационных процедур», — объяснила министр образования Башкирии.
Отметим, до конца февраля акцию «ЕГЭ для родителей» поддержат все города региона.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.