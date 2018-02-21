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13:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Серена Уильямс: «Я чуть не умерла после родов»

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс призналась, что была близка к смерти после рождения дочери Олимпии.

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс призналась, что была близка к смерти после рождения дочери Олимпии. По словам спортсменки, она была бы мертва, если бы не своевременная помощь врачей.

— Я чуть не умерла после родов, — приводит CNN слова Уильямс. — Роды прошли хорошо, я была счастлива держать своего ребенка на руках, но следующие шесть дней были кошмаром. Все началось с легочной эмболии, которая вызвала серьезные осложнения. Из-за сильного кашля у меня разошлись швы от кесарева сечения. Я легла на операционный стол, где врачи обнаружили огромную гематому в моем животе. Тромб мог в любой момент попасть в легкие.

Я так благодарна, что была под наблюдением невероятной медицинской команды врачей и медсестер в больнице с самым современным оборудованием. Они точно знали, как справиться со всеми осложениями. Если бы не их профессионализм, меня бы не было на этом свете.

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