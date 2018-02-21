Серена Уильямс: «Я чуть не умерла после родов»

— Я чуть не умерла после родов, — приводит CNN слова Уильямс. — Роды прошли хорошо, я была счастлива держать своего ребенка на руках, но следующие шесть дней были кошмаром. Все началось с легочной эмболии, которая вызвала серьезные осложнения.
Я так благодарна, что была под наблюдением невероятной медицинской команды врачей и медсестер в больнице с самым современным оборудованием. Они точно знали, как справиться со всеми осложениями. Если бы не их профессионализм, меня бы не было на этом свете.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.